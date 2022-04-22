Авария Норриса принесла Ферстаппену поул в Имоле

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Спринтерский формат уик-энда в сочетании с холодной и дождливой погодой привели к тому, что у команд и пилотов фактически не было возможности как следует подготовиться к борьбе за стартовые позиции. В итоге квалификация на сыром асфальте продлилась без малого два часа и завершилась победой Макса Ферстаппена.

Сильнейшим голландец из Red Bull стал в значительной степени благодаря стечению обстоятельств: их дуэль с лидером сезона Шарлем Леклером в этот раз по сути не состоялась.

Финал квалификации трижды пришлось останавливать из-за происшествий. Когда пилоты выехали на трассу в первый раз, Кевин Магнуссен почти сразу улетел в гравий в связке Аква Минерали. Судьи уже вывесили красные флаги, когда датчанин смог найти заднюю передачу и не без труда, но все же вернуться на асфальт без посторонней помощи.

После короткой паузы гонщики провели первую быструю попытку – и вынуждены были вернуться в боксы: теперь Валттери Боттас остановил свою Alfa Romeo на обочине из-за неполадок с выхлопом. Проехав мимо него под желтыми флагами, Макс Ферстаппен показал лучшее на тот момент время – однако явно поднял ногу с педали газа, потому едва ли судьи накажут голландца.

После этого у всех восьмерых пилотов, кто дошел до этого момента, осталось всего по одной быстрой попытке. Но еще на разгонном круге Ландо Норрис улетел в той же Аква Минерали – и предварительные результаты из-за новых красных флагов стали окончательными.

Ферстаппен завоевал дебютный поул в сезоне и 14-й в карьере, Леклер стартует в субботу вторым, проиграв 0,779 секунды. Второй ряд на решетке спринта займут авторы аварий в финальном сегменте – Норрис и Магнуссен. Для команды Haas это высшее квалификационное достижение в истории.

Кевин Магнуссен, Haas VF-22, на гравии Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Пятым в субботу стартует Фернандо Алонсо – для ветерана это лучшая квалификация в сезоне. Рядом с ним место на решетке займет Даниэль Риккардо: команда McLaren, которая еще недавно билась за выход из первого сегмента, стала единственной, оба гонщика которой вошли в шестерку лидеров.

Серхио Перес остался седьмым, Боттас, несмотря на остановку, успел показать восьмой результат. Девятое место стало лучшим в квалификации для Себастьяна Феттеля со старта чемпионата.

Карлос Сайнс получил право выйти в финал, но не использовал его, потому что…

Карлос и дождь

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, на траве Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Прогноз погоды говорил, что спустя несколько минут после старта второго сегмента в Имоле возобновится дождь. Потому первые быстрые попытки на сликах значили очень много – в итоге они и определили порядок в протоколе.

Ситуацию еще больше усугубила авария Карлоса Сайнса на выходе из второй Риваццы: машину испанца закрутило, и она ударилась об ограждение левой стороной. Судьи вывесили красные флаги, а когда сессию возобновили, дождь уже поливал вовсю.

Те, кто рискнул выехать из боксов на дождевой резине, преодолевали круги на 15 секунд медленнее прежнего и уже не могли ничего изменить.

Из-за этого дальше не прошел ни один из пилотов Mercedes, чего с этой командой не было больше десяти лет. Также возможность впервые в карьере выйти в финал упустили Мик Шумахер с Гуаньюем Чжоу.

Домашнее фиаско AlphaTauri

Юки Цунода, AlphaTauri AT03 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Для итальянской команды, чья база находится в 15 км от трассы в Имоле, сессия оказалась предельно неудачной. Юки Цунода хоть и не разбил машину, как год назад, но уступил Хэмилтону всего 0,004 секунды и остался 16-м.

Традиционно сильный в квалификациях Пьер Гасли впервые в сезоне уступил напарнику и остался в первом сегменте, чего с ним не было с тосканского Гран При в 2020-м.

Алекс Элбон, Williams FW44, пожар в задней части машины Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Эстебану Окону помешали неполадки в коробке передач, на на машине Алекса Элбона загорелся а потом зрелищно взорвался узел крепления заднего левого колеса. Пилот своим ходом вернулся в боксы, но оперативно отремонтировать его Williams было невозможно. Другой гонщик команды Николя Латифи традиционно закрутился на трассе и тоже не прошел дальше.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию пятничной квалификации в Имоле.

Результаты квалификации Гран При Эмилии-Романьи