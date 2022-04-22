Авария Норриса принесла Ферстаппену поул в Имоле
Пятничную квалификацию на трассе Энцо и Дино Феррари пять раз прерывали красные флаги – а судьба поула решилась в зоне безопасности
Спринтерский формат уик-энда в сочетании с холодной и дождливой погодой привели к тому, что у команд и пилотов фактически не было возможности как следует подготовиться к борьбе за стартовые позиции. В итоге квалификация на сыром асфальте продлилась без малого два часа и завершилась победой Макса Ферстаппена.
Сильнейшим голландец из Red Bull стал в значительной степени благодаря стечению обстоятельств: их дуэль с лидером сезона Шарлем Леклером в этот раз по сути не состоялась.
Финал квалификации трижды пришлось останавливать из-за происшествий. Когда пилоты выехали на трассу в первый раз, Кевин Магнуссен почти сразу улетел в гравий в связке Аква Минерали. Судьи уже вывесили красные флаги, когда датчанин смог найти заднюю передачу и не без труда, но все же вернуться на асфальт без посторонней помощи.
После короткой паузы гонщики провели первую быструю попытку – и вынуждены были вернуться в боксы: теперь Валттери Боттас остановил свою Alfa Romeo на обочине из-за неполадок с выхлопом. Проехав мимо него под желтыми флагами, Макс Ферстаппен показал лучшее на тот момент время – однако явно поднял ногу с педали газа, потому едва ли судьи накажут голландца.
После этого у всех восьмерых пилотов, кто дошел до этого момента, осталось всего по одной быстрой попытке. Но еще на разгонном круге Ландо Норрис улетел в той же Аква Минерали – и предварительные результаты из-за новых красных флагов стали окончательными.
Ферстаппен завоевал дебютный поул в сезоне и 14-й в карьере, Леклер стартует в субботу вторым, проиграв 0,779 секунды. Второй ряд на решетке спринта займут авторы аварий в финальном сегменте – Норрис и Магнуссен. Для команды Haas это высшее квалификационное достижение в истории.
Кевин Магнуссен, Haas VF-22, на гравии
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Пятым в субботу стартует Фернандо Алонсо – для ветерана это лучшая квалификация в сезоне. Рядом с ним место на решетке займет Даниэль Риккардо: команда McLaren, которая еще недавно билась за выход из первого сегмента, стала единственной, оба гонщика которой вошли в шестерку лидеров.
Серхио Перес остался седьмым, Боттас, несмотря на остановку, успел показать восьмой результат. Девятое место стало лучшим в квалификации для Себастьяна Феттеля со старта чемпионата.
Карлос Сайнс получил право выйти в финал, но не использовал его, потому что…
Карлос и дождь
Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, на траве
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Прогноз погоды говорил, что спустя несколько минут после старта второго сегмента в Имоле возобновится дождь. Потому первые быстрые попытки на сликах значили очень много – в итоге они и определили порядок в протоколе.
Ситуацию еще больше усугубила авария Карлоса Сайнса на выходе из второй Риваццы: машину испанца закрутило, и она ударилась об ограждение левой стороной. Судьи вывесили красные флаги, а когда сессию возобновили, дождь уже поливал вовсю.
Те, кто рискнул выехать из боксов на дождевой резине, преодолевали круги на 15 секунд медленнее прежнего и уже не могли ничего изменить.
Из-за этого дальше не прошел ни один из пилотов Mercedes, чего с этой командой не было больше десяти лет. Также возможность впервые в карьере выйти в финал упустили Мик Шумахер с Гуаньюем Чжоу.
Домашнее фиаско AlphaTauri
Юки Цунода, AlphaTauri AT03
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
Для итальянской команды, чья база находится в 15 км от трассы в Имоле, сессия оказалась предельно неудачной. Юки Цунода хоть и не разбил машину, как год назад, но уступил Хэмилтону всего 0,004 секунды и остался 16-м.
Традиционно сильный в квалификациях Пьер Гасли впервые в сезоне уступил напарнику и остался в первом сегменте, чего с ним не было с тосканского Гран При в 2020-м.
Алекс Элбон, Williams FW44, пожар в задней части машины
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Эстебану Окону помешали неполадки в коробке передач, на на машине Алекса Элбона загорелся а потом зрелищно взорвался узел крепления заднего левого колеса. Пилот своим ходом вернулся в боксы, но оперативно отремонтировать его Williams было невозможно. Другой гонщик команды Николя Латифи традиционно закрутился на трассе и тоже не прошел дальше.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию пятничной квалификации в Имоле.
Результаты квалификации Гран При Эмилии-Романьи
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1'27.999
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'28.778
|0.779
|3
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'29.131
|1.132
|4
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1'29.164
|1.165
|5
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1'29.202
|1.203
|6
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1'29.742
|1.743
|7
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1'29.808
|1.809
|8
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'30.439
|2.440
|9
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1'31.062
|3.063
|10
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|11
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1'20.757
|12
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1'20.916
|13
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'21.138
|14
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'21.434
|15
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'28.119
|0.120
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'20.474
|17
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'20.732
|18
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'21.971
|19
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'22.338
|20
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|Полные результаты
Хэмилтон: Мы должны были прибавить, а проиграли еще сильнее
Стартовая решетка спринта Гран При Эмилии-Романьи