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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Отчет о квалификации

Авария Норриса принесла Ферстаппену поул в Имоле

Пятничную квалификацию на трассе Энцо и Дино Феррари пять раз прерывали красные флаги – а судьба поула решилась в зоне безопасности

Александр Кабановский
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Авария Норриса принесла Ферстаппену поул в Имоле
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Спринтерский формат уик-энда в сочетании с холодной и дождливой погодой привели к тому, что у команд и пилотов фактически не было возможности как следует подготовиться к борьбе за стартовые позиции. В итоге квалификация на сыром асфальте продлилась без малого два часа и завершилась победой Макса Ферстаппена. 

Сильнейшим голландец из Red Bull стал в значительной степени благодаря стечению обстоятельств: их дуэль с лидером сезона Шарлем Леклером в этот раз по сути не состоялась. 

Финал квалификации трижды пришлось останавливать из-за происшествий. Когда пилоты выехали на трассу в первый раз, Кевин Магнуссен почти сразу улетел в гравий в связке Аква Минерали. Судьи уже вывесили красные флаги, когда датчанин смог найти заднюю передачу и не без труда, но все же вернуться на асфальт без посторонней помощи. 

После короткой паузы гонщики провели первую быструю попытку – и вынуждены были вернуться в боксы: теперь Валттери Боттас остановил свою Alfa Romeo на обочине из-за неполадок с выхлопом. Проехав мимо него под желтыми флагами, Макс Ферстаппен показал лучшее на тот момент время – однако явно поднял ногу с педали газа, потому едва ли судьи накажут голландца. 

После этого у всех восьмерых пилотов, кто дошел до этого момента, осталось всего по одной быстрой попытке. Но еще на разгонном круге Ландо Норрис улетел в той же Аква Минерали – и предварительные результаты из-за новых красных флагов стали окончательными.

Ферстаппен завоевал дебютный поул в сезоне и 14-й в карьере, Леклер стартует в субботу вторым, проиграв 0,779 секунды. Второй ряд на решетке спринта займут авторы аварий в финальном сегменте – Норрис и Магнуссен. Для команды Haas это высшее квалификационное достижение в истории.

Кевин Магнуссен, Haas VF-22, на гравии

Кевин Магнуссен, Haas VF-22, на гравии

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Пятым в субботу стартует Фернандо Алонсо – для ветерана это лучшая квалификация в сезоне. Рядом с ним место на решетке займет Даниэль Риккардо: команда McLaren, которая еще недавно билась за выход из первого сегмента, стала единственной, оба гонщика которой вошли в шестерку лидеров.

Серхио Перес остался седьмым, Боттас, несмотря на остановку, успел показать восьмой результат. Девятое место стало лучшим в квалификации для Себастьяна Феттеля со старта чемпионата. 

Карлос Сайнс получил право выйти в финал, но не использовал его, потому что… 

Карлос и дождь

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, на траве

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, на траве

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Прогноз погоды говорил, что спустя несколько минут после старта второго сегмента в Имоле возобновится дождь. Потому первые быстрые попытки на сликах значили очень много – в итоге они и определили порядок в протоколе. 

Ситуацию еще больше усугубила авария Карлоса Сайнса на выходе из второй Риваццы: машину испанца закрутило, и она ударилась об ограждение левой стороной. Судьи вывесили красные флаги, а когда сессию возобновили, дождь уже поливал вовсю. 

Те, кто рискнул выехать из боксов на дождевой резине, преодолевали круги на 15 секунд медленнее прежнего и уже не могли ничего изменить. 

Из-за этого дальше не прошел ни один из пилотов Mercedes, чего с этой командой не было больше десяти лет. Также возможность впервые в карьере выйти в финал упустили Мик Шумахер с Гуаньюем Чжоу. 

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Домашнее фиаско AlphaTauri

Юки Цунода, AlphaTauri AT03

Юки Цунода, AlphaTauri AT03

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Для итальянской команды, чья база находится в 15 км от трассы в Имоле, сессия оказалась предельно неудачной. Юки Цунода хоть и не разбил машину, как год назад, но уступил Хэмилтону всего 0,004 секунды и остался 16-м. 

Традиционно сильный в квалификациях Пьер Гасли впервые в сезоне уступил напарнику и остался в первом сегменте, чего с ним не было с тосканского Гран При в 2020-м. 

Алекс Элбон, Williams FW44, пожар в задней части машины

Алекс Элбон, Williams FW44, пожар в задней части машины

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Эстебану Окону помешали неполадки в коробке передач, на на машине Алекса Элбона загорелся а потом зрелищно взорвался узел крепления заднего левого колеса. Пилот своим ходом вернулся в боксы, но оперативно отремонтировать его Williams было невозможно. Другой гонщик команды Николя Латифи традиционно закрутился на трассе и тоже не прошел дальше.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию пятничной квалификации в Имоле.

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Результаты квалификации Гран При Эмилии-Романьи

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1'27.999  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'28.778 0.779
3 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'29.131 1.132
4 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'29.164 1.165
5 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'29.202 1.203
6 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'29.742 1.743
7 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1'29.808 1.809
8 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'30.439 2.440
9 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'31.062 3.063
10 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari    
11 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'20.757  
12 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'20.916  
13 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'21.138  
14 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'21.434  
15 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'28.119 0.120
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'20.474  
17 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1'20.732  
18 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'21.971  
19 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'22.338  
20 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes    
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