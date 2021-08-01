Авария на старте привела к повреждению мотора Переса
Как рассказал гонщик Red Bull, его силовая установка может потребовать замены после Гран При Венгрии
Никогда за все время выступлений в Формуле 1 Валттери Боттас не выбывал из гонки на первом круге – до гонки в Будапеште, где ошибка финна на сыром асфальте первого поворота стала причиной массового столкновения.
Боттас подтолкнул сзади машину Ландо Норриса, который после этого врезался в Макса Ферстаппена, а сам протаранил другого пилота Red Bull Серхио Переса.
Мексиканцу после этого удалось продолжить движение, но еще до конца круга он вынужден был остановить машину.
«Очень обидно, ведь я уже вышел на третье место, – рассказал пилот в интервью Sky Sports. – Я затормозил лучше McLaren [Норриса] и, думаю, уже опередил его. Именно в этот момент Боттас, к сожалению, допустил серьезную ошибку и испортил нам гонку
Не знаю, что еще тут сказать. Все кончено. Мой мотор поврежден, так как он [Боттас] полностью снес мне радиаторы»
В схожем ключе высказался и Норрис: «Что тут скажешь? Я просто зол. Первый круг, зачем все это? Зачем так глупо рисковать?
Я ничего не мог сделать».
Он добавил: «Судьи должны что-то сделать. Меня наказывали за гораздо меньшее».
Вслед за первой на старте Гран При Венгрии произошла и вторая авария: Лэнс Стролл тоже ошибся на торможении и врежался в Шарля Леклкра и Даниэля Риккардо, что привело к сходу монегаска из Ferrari.
«Прекрасный боулинг, – написал Шарль в твиттере. – Так обидно».
Никита Мизепин тоже выбыл из венгерской гонки в самом начале, столкнувшись на пит-лейне с Кими Райкконеном. Финн получил за это 10-секундный штраф.
Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию гонки на «Хунгароринге».
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