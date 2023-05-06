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Формула 1 / Гран При Майами Отчет о квалификации

Авария Леклера принесла Пересу поул в Майами

Пилот Ferrari во второй раз за Гран При разбил машину, что привело к удивительной стартовой решетке. Фернандо Алонсо стартует вторым, Макс Ферстаппен – девятым

Александр Кабановский
Автор:
Серхио Перес, Red Bull RB19

Шарль Леклер потерял контроль над своей Ferrari в череде быстрых поворотов второго сектора. В какой-то момент показалось, что монегаску удалось «поймать» машину, но ее вновь закрутило на покрашенном асфальте зоны безопасности и бросило в барьер.

Судьи вывесили красные флаги за 1:36 до конца сессии – и вскоре объявили, что не станут возобновлять заезды. Такой сюжет принес второй поул в сезона Серхио Пересу. 

Машина Шарля Леклера, Ferrari SF-23, после аварии

Машина Шарля Леклера, Ferrari SF-23, после аварии

Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

Для главного фаворита Макса Ферстаппена квалификация стала большим разочарованием: с разницей в три десятых он стал лучшим в первом сегменте, а затем показал лучшее время и во втором.

Однако первая попытка в финале голландцу не удалась: машину стащило наружу в седьмом повороте – там, где Леклер разбил Ferrari накануне – и действующий чемпион вернулся на пит-лейн. 

Сам Леклер тоже проехал неудачно. Пилот Ferrari задел барьер в 16-м повороте и заблокировав колеса в 17-м, а лидерство захватил Серхио Перес, показавший время 1:26.841. Второе время (на уже прикатанной резине!) показал Фернандо Алонсо (+0,361), третье – Карлос Сайнс.

Эти результаты в итоге и оказались окончательными.

Не менее удивительным выглядит четвертое место Кевина Магнуссена – вновь, как и прошлой осенью в Сан-Паулу, датчанин «выстрелил» именно тогда, когда это было важно.

Пьер Гасли и Джордж Расселл займут третий ряд – оба отстали от соперника из Haas на пару сотых. Таким образом, в первую шестерку пробились гонщики шести разных команд. 

«Виновник торжества» Леклер остался седьмым, опередив Эстебана Окона. Лишь следом место на решетке займет Ферстаппен, не показавший зачетного времени.

Более-менее логичным выглядит на фоне прочих лишь десятый результат Валттери Боттаса, который впервые со старта сезона вывел Alfa Romeo в третий сегмент.   

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Фото: Александр Триниц / Motorsport Images

Худшая в карьере

Проведя за время выступлений в Ф1 множество Гран При на разных американских трассах, ни в одном из них Льюис Хэмилтон не опускался на стартовой решетке ниже шестой позиции. Но в этот раз обе попытки пилота Mercedes во втором сегменте оказались неудачными – сначала гонщик ошибся в 17-м повороте, а в решающий момент не лучшим образом справился с первым.

Семикратный чемпион остался 13-м и не вышел в финал впервые с прошлогодней Монцы.

Свой повод для огорчения нашелся и у Нико Хюлькенберга – до этого немец ни разу не проиграл в квалификации своему партнеру по Haas Кевину Магнуссену, но на незнакомой флоридской трассе уступил, оставшись 12-м.

Вместе с ними дальше не прошли Алекс Элбон (Williams), Чжоу Гуаньюй (Alfa Romeo) и Ник де Врис (AlphaTauri). 

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Удивительная метаморфоза

Четверо пилотов, которые неделей раньше в Баку дошли до финала квалификации, на этот раз оказались за ее бортом уже после первого сегмента, по результатам которого первый и последний результаты разделили всего 1,2 секунды. 

Главной неожиданностью стало только 18-е время Лэнса Стролла из Aston Martin – команды, которая идет второй в Кубке конструкторов. Товарищами канадца по несчастью стали Юки Цунода и оба гонщика McLaren.

Команда из Уокинга пыталась доказать судьям, что соперники слишком часто по ходу сессии выезжали за белую линию, но потерпела неудачу и прекратила квалификацию.

Также дальше не прошел единственный американец в Ф1 Логан Сарджент, чье детство прошло всего в 30 км от трассы. При этом пилот Williams проехал даже быстрее прошлогоднего поула Леклера.

Судьям еще предстоит разобрать эпизод с участием Хэмилтона и Магнуссена, имевший место по ходу первого сегмента. Льюис, похоже, отвлекся на прямой, после чего вынужден был уворачиваться от медленной машины соперника перед 17-м поворотом, едва не влетев при этом в стену.  

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Для Серхио Переса поул стал третьим за карьеру, а для Фернандо Алонсо это уже 40-й старт с первого ряда. Эти гонщики уже занимали два первых места на решетке по ходу мартовского этапа в Джидде.

Результаты квалификации Гран При Майами

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1'26.841  
2 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 1'27.202 0.361
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'27.349 0.508
4 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'27.767 0.926
5 France Пьер Гасли Alpine Renault 1'27.786 0.945
6 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'27.804 0.963
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'27.861 1.020
8 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'27.935 1.094
9 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull    
10 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari    
11 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1'27.795 0.954
12 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 1'27.903 1.062
13 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'27.975 1.134
14 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'28.091 1.250
15 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 1'28.395 1.554
16 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'28.394 1.553
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'28.429 1.588
18 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'28.476 1.635
19 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 1'28.484 1.643
20 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 1'28.577 1.736
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