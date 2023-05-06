Авария Леклера принесла Пересу поул в Майами
Пилот Ferrari во второй раз за Гран При разбил машину, что привело к удивительной стартовой решетке. Фернандо Алонсо стартует вторым, Макс Ферстаппен – девятым
Шарль Леклер потерял контроль над своей Ferrari в череде быстрых поворотов второго сектора. В какой-то момент показалось, что монегаску удалось «поймать» машину, но ее вновь закрутило на покрашенном асфальте зоны безопасности и бросило в барьер.
Судьи вывесили красные флаги за 1:36 до конца сессии – и вскоре объявили, что не станут возобновлять заезды. Такой сюжет принес второй поул в сезона Серхио Пересу.
Машина Шарля Леклера, Ferrari SF-23, после аварии
Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images
Для главного фаворита Макса Ферстаппена квалификация стала большим разочарованием: с разницей в три десятых он стал лучшим в первом сегменте, а затем показал лучшее время и во втором.
Однако первая попытка в финале голландцу не удалась: машину стащило наружу в седьмом повороте – там, где Леклер разбил Ferrari накануне – и действующий чемпион вернулся на пит-лейн.
Сам Леклер тоже проехал неудачно. Пилот Ferrari задел барьер в 16-м повороте и заблокировав колеса в 17-м, а лидерство захватил Серхио Перес, показавший время 1:26.841. Второе время (на уже прикатанной резине!) показал Фернандо Алонсо (+0,361), третье – Карлос Сайнс.
Эти результаты в итоге и оказались окончательными.
Не менее удивительным выглядит четвертое место Кевина Магнуссена – вновь, как и прошлой осенью в Сан-Паулу, датчанин «выстрелил» именно тогда, когда это было важно.
Пьер Гасли и Джордж Расселл займут третий ряд – оба отстали от соперника из Haas на пару сотых. Таким образом, в первую шестерку пробились гонщики шести разных команд.
«Виновник торжества» Леклер остался седьмым, опередив Эстебана Окона. Лишь следом место на решетке займет Ферстаппен, не показавший зачетного времени.
Более-менее логичным выглядит на фоне прочих лишь десятый результат Валттери Боттаса, который впервые со старта сезона вывел Alfa Romeo в третий сегмент.
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14
Фото: Александр Триниц / Motorsport Images
Худшая в карьере
Проведя за время выступлений в Ф1 множество Гран При на разных американских трассах, ни в одном из них Льюис Хэмилтон не опускался на стартовой решетке ниже шестой позиции. Но в этот раз обе попытки пилота Mercedes во втором сегменте оказались неудачными – сначала гонщик ошибся в 17-м повороте, а в решающий момент не лучшим образом справился с первым.
Семикратный чемпион остался 13-м и не вышел в финал впервые с прошлогодней Монцы.
Свой повод для огорчения нашелся и у Нико Хюлькенберга – до этого немец ни разу не проиграл в квалификации своему партнеру по Haas Кевину Магнуссену, но на незнакомой флоридской трассе уступил, оставшись 12-м.
Вместе с ними дальше не прошли Алекс Элбон (Williams), Чжоу Гуаньюй (Alfa Romeo) и Ник де Врис (AlphaTauri).
Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Удивительная метаморфоза
Четверо пилотов, которые неделей раньше в Баку дошли до финала квалификации, на этот раз оказались за ее бортом уже после первого сегмента, по результатам которого первый и последний результаты разделили всего 1,2 секунды.
Главной неожиданностью стало только 18-е время Лэнса Стролла из Aston Martin – команды, которая идет второй в Кубке конструкторов. Товарищами канадца по несчастью стали Юки Цунода и оба гонщика McLaren.
Команда из Уокинга пыталась доказать судьям, что соперники слишком часто по ходу сессии выезжали за белую линию, но потерпела неудачу и прекратила квалификацию.
Также дальше не прошел единственный американец в Ф1 Логан Сарджент, чье детство прошло всего в 30 км от трассы. При этом пилот Williams проехал даже быстрее прошлогоднего поула Леклера.
Судьям еще предстоит разобрать эпизод с участием Хэмилтона и Магнуссена, имевший место по ходу первого сегмента. Льюис, похоже, отвлекся на прямой, после чего вынужден был уворачиваться от медленной машины соперника перед 17-м поворотом, едва не влетев при этом в стену.
Для Серхио Переса поул стал третьим за карьеру, а для Фернандо Алонсо это уже 40-й старт с первого ряда. Эти гонщики уже занимали два первых места на решетке по ходу мартовского этапа в Джидде.
Результаты квалификации Гран При Майами
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1'26.841
|2
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|1'27.202
|0.361
|3
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'27.349
|0.508
|4
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1'27.767
|0.926
|5
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|1'27.786
|0.945
|6
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1'27.804
|0.963
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'27.861
|1.020
|8
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'27.935
|1.094
|9
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|10
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|11
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1'27.795
|0.954
|12
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|1'27.903
|1.062
|13
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'27.975
|1.134
|14
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'28.091
|1.250
|15
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'28.395
|1.554
|16
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'28.394
|1.553
|17
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'28.429
|1.588
|18
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'28.476
|1.635
|19
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|1'28.484
|1.643
|20
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|1'28.577
|1.736
|Полные результаты
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