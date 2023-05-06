Авария Леклера принесла Пересу поул в Майами

Шарль Леклер потерял контроль над своей Ferrari в череде быстрых поворотов второго сектора. В какой-то момент показалось, что монегаску удалось «поймать» машину, но ее вновь закрутило на покрашенном асфальте зоны безопасности и бросило в барьер.

Судьи вывесили красные флаги за 1:36 до конца сессии – и вскоре объявили, что не станут возобновлять заезды. Такой сюжет принес второй поул в сезона Серхио Пересу.

Машина Шарля Леклера, Ferrari SF-23, после аварии Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

Для главного фаворита Макса Ферстаппена квалификация стала большим разочарованием: с разницей в три десятых он стал лучшим в первом сегменте, а затем показал лучшее время и во втором.

Однако первая попытка в финале голландцу не удалась: машину стащило наружу в седьмом повороте – там, где Леклер разбил Ferrari накануне – и действующий чемпион вернулся на пит-лейн.

Сам Леклер тоже проехал неудачно. Пилот Ferrari задел барьер в 16-м повороте и заблокировав колеса в 17-м, а лидерство захватил Серхио Перес, показавший время 1:26.841. Второе время (на уже прикатанной резине!) показал Фернандо Алонсо (+0,361), третье – Карлос Сайнс.

Эти результаты в итоге и оказались окончательными.

Не менее удивительным выглядит четвертое место Кевина Магнуссена – вновь, как и прошлой осенью в Сан-Паулу, датчанин «выстрелил» именно тогда, когда это было важно.

Пьер Гасли и Джордж Расселл займут третий ряд – оба отстали от соперника из Haas на пару сотых. Таким образом, в первую шестерку пробились гонщики шести разных команд.

«Виновник торжества» Леклер остался седьмым, опередив Эстебана Окона. Лишь следом место на решетке займет Ферстаппен, не показавший зачетного времени.

Более-менее логичным выглядит на фоне прочих лишь десятый результат Валттери Боттаса, который впервые со старта сезона вывел Alfa Romeo в третий сегмент.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14 Фото: Александр Триниц / Motorsport Images

Худшая в карьере

Проведя за время выступлений в Ф1 множество Гран При на разных американских трассах, ни в одном из них Льюис Хэмилтон не опускался на стартовой решетке ниже шестой позиции. Но в этот раз обе попытки пилота Mercedes во втором сегменте оказались неудачными – сначала гонщик ошибся в 17-м повороте, а в решающий момент не лучшим образом справился с первым.

Семикратный чемпион остался 13-м и не вышел в финал впервые с прошлогодней Монцы.

Свой повод для огорчения нашелся и у Нико Хюлькенберга – до этого немец ни разу не проиграл в квалификации своему партнеру по Haas Кевину Магнуссену, но на незнакомой флоридской трассе уступил, оставшись 12-м.

Вместе с ними дальше не прошли Алекс Элбон (Williams), Чжоу Гуаньюй (Alfa Romeo) и Ник де Врис (AlphaTauri).

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Удивительная метаморфоза

Четверо пилотов, которые неделей раньше в Баку дошли до финала квалификации, на этот раз оказались за ее бортом уже после первого сегмента, по результатам которого первый и последний результаты разделили всего 1,2 секунды.

Главной неожиданностью стало только 18-е время Лэнса Стролла из Aston Martin – команды, которая идет второй в Кубке конструкторов. Товарищами канадца по несчастью стали Юки Цунода и оба гонщика McLaren.

Команда из Уокинга пыталась доказать судьям, что соперники слишком часто по ходу сессии выезжали за белую линию, но потерпела неудачу и прекратила квалификацию.

Также дальше не прошел единственный американец в Ф1 Логан Сарджент, чье детство прошло всего в 30 км от трассы. При этом пилот Williams проехал даже быстрее прошлогоднего поула Леклера.

Судьям еще предстоит разобрать эпизод с участием Хэмилтона и Магнуссена, имевший место по ходу первого сегмента. Льюис, похоже, отвлекся на прямой, после чего вынужден был уворачиваться от медленной машины соперника перед 17-м поворотом, едва не влетев при этом в стену.

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Для Серхио Переса поул стал третьим за карьеру, а для Фернандо Алонсо это уже 40-й старт с первого ряда. Эти гонщики уже занимали два первых места на решетке по ходу мартовского этапа в Джидде.

Результаты квалификации Гран При Майами