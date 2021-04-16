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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Авария Леклера на второй практике: фото, видео и цитаты пилота

Автор:
, Главный редактор

Лидер Ferrari остался доволен поведением машины – хотя провел далеко не идеальную пятницу

Авария Леклера на второй практике: фото, видео и цитаты пилота

Шарль Леклер в настоящий момент гораздо больше уверен в своем болиде, чем на прошлогоднем Гран При Эмилии-Романьи. Об этом пилот Ferrari рассказал журналистам, подводя итоги пятничных тренировок.

При этом нельзя сказать, что практики прошли для монегаска идеально. В первой тренировке из-за некой «небольшой неисправности» пилот проехал заметно меньше кругов, чем соперники: 14 против среднестатистических 22-х или 23-х. Во второй тренировке самый быстрый круг Леклера был аннулирован из-за нарушения границ трассы в 9-м повороте (если бы этого не произошло, обладателем лучшего времени дня стал бы именно монегаск, а не Валттери Боттас). А под конец сессии гонщик еще и приложил свой болид об отбойник, серьезно повредив переднюю подвеску.

 

«День был непростой, но темп машины был просто прекрасным – после того, как по ходу первой тренировки устранили небольшую неисправность, машина рулилась здорово, – рассказал пилот Ferrari после завершения заездов. – Явно нашему автомобилю больше нравится и эта трасса, и погода, которая заметно прохладнее, чем три недели назад в Бахрейне. Ведь сама машина особо не поменялась. Но ощущения за рулем стали гораздо лучше.

По сравнению с прошлым годом болид просто великолепен. Намного лучше, чем прошлогодний SF1000 – и по зацепу, и по балансу в поворотах. Я чувствую себя за его рулем гораздо увереннее. Да, сегодня я потерял лучший круг, выехав за пределы трассы – а потом допустил ошибку в последнем повороте и въехал в стену. Но лучше допустить такие ошибки сейчас, чем на квалификации или в гонке».

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Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Позитивным общее впечатление от пятницы было и у напарника Леклера, Карлоса Сайнса.

«Я быстро понял, что могу сильнее атаковать и ближе подходить к пределу, не страдая от избыточной или недостаточной поворачиваемости, – описал свой день испанец. – Здесь шины лучше цепляются за асфальт, чем в Бахрейне – впрочем, думаю, так обстоит дело у всех команд. И здесь, если у тебя задние колеса хорошо держатся за асфальт, ты можешь действовать более резко и агрессивно. Правда, это часто приводит к гранулированию передних шин, и сейчас наша цель – подобрать правильные настройки, что свести этот эффект к минимуму».

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Фото: Charles Coates / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Карлос Сайнс , Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Кирилл Качнов

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