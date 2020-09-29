Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
Билеты
09 окт.
Следующее событие через
8 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
22 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
31 окт.
Следующее событие через
30 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
04 дек.
Следующее событие через
64 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
11 дек.
Первая тренировка через
72 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Аналитика

Авария Феттеля в Сочи раскрыла секреты Ferrari SF1000

Поделились
Комментарии
Авария Феттеля в Сочи раскрыла секреты Ferrari SF1000
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд, технический эксперт

Машины Формулы 1 не просто очень сложны с технической точки зрения – рассмотреть их в деталях очень сложно. Но порой такой шанс все же выпадает

На Гран При России Ferrari привезла небольшие обновления, которые должны стать базисом для последующих более значительных изменений. В команде традиционно не стали в подробности, однако авария Себастьяна Феттеля в квалификации дала возможность заглянуть в места, обычно скрытые от посторонних глаз – и увидеть там немало интересного.

Читайте также:

Потеряв управление в четвертом повороте, Себ лишился после удара о барьер переднего антикрыла, открыв область под носовым обтекателем SF1000.

Здесь стоит сделать небольшое историческое отступление  вспомнить, что еще с 2016 года Скудерия использует в передней части машины решение, серьезно отличающееся от Mercedes.

Если в Брэкли предпочли узкий носовой обтекатель с характерными «бивнями» под ним, то в Маранелло сделали ставку на широкий «нос» и классические поворотные лопасти, интегрированные с пилонами.

Варианты переднего антикрыла Ferrari SF90. 2019 год

Варианты переднего антикрыла Ferrari SF90. 2019 год

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Время показало, что подход Mercedes более эффективен, и на прошлогоднем Гран При Сингапура Скудерия представила собственный вариант «бивней». Они несколько меньше, чем на серебристых машинах, однако явно вписываются в ту же концепцию.

На иллюстрации Джорджо Пиолы можно сравнить прежнюю (во врезке) и новую конфигурацию носового обтекателя. 

Такой подход привел к перераспределению воздушных потоков и сказался на поведении машины: передние колеса получили чуть больше прижима.

Новая (слева) и старая конфигурация носовых воздухозаборников Ferrari SF1000

Новая (слева) и старая конфигурация носовых воздухозаборников Ferrari SF1000

Фото: Джорджо Пиола

К сочинскому этапу команда чуть видоизменила носовой обтекатель, немного сместив вниз горизонтальную переборку в нижней части носового обтекателя, чем увеличив отверстие для протекания потоков (слева). 

Это повлияло на картину распределения давлений в этой области машины. 

Детали передней части Ferrari SF1000

Детали передней части Ferrari SF1000

Фото: Motorsport Images

Однако самое интересное удалось увидеть после аварии Феттеля. Это подробности конфигурации поворотных лопастей, которые остались на машине после смены концепции и по-прежнему располагаются под рычагами передней подвески.

Если у Mercedes в этом месте заходится задняя часть «бивней», то на SF1000 обнаружилась целая россыпь элементов разных форм и размеров, которых не было прежде. 

Горизонтальную деталь в нижней части (показана нижней белой стрелкой) теперь дополняют три ряда небольших «плавничков», причем на виде спереди можно рассмотреть, что все вместе они формируют закругленную поверхность (показана красной стрелкой во врезке) для взаимодействия с воздушными потоками. 

Обратите внимание, что сами поворотные лопасти частично крепятся к носовому обтекателю, а частично – к передней части шасси. Мы выделили разделяющую их линию – на нее указывает верхняя белая стрелка.  

Интересно, что в пятницу Феттель совершил несколько кругов со строго определенной скоростью. Сначала он проезжал все прямые на 160 км/ч, затем – на 190 и 240 км/ч. Это позволило собрать больше данных

Детали передней части Haas VF-19

Детали передней части Haas VF-19

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Интересно, что еще в прошлом году очень похожее решение опробовала команда Haas – в ее случае в нижней части поворотных лопастей появились вертикальные элементы треугольной формы. 

В этой же области машины поиски вели в и Red Bull.

Варианты заднего антикрыла Ferrari SF1000 rear

Варианты заднего антикрыла Ferrari SF1000 rear

Фото: Джорджо Пиола

Одновременно на Ferrari появилось и новое заднее крыло – и в этом случае совершенно очевидно заимствование успешных находок Mercedes.

Верхняя кромка торцевой пластины получила зубчатую форму, а диагональные бортики с внешней стороны стали более рельефными.

Также вместо «гребенки» из узких полосок в переходной области появилась структура всего с двумя вертикальными прорезями и горизонтальным элементом в нижней части.

Читайте также:

Нет сомнений, что Ferrari удалось разобраться, в чем именно главные проблемы SF1000, и выработать ряд мер для исправления ситуации в краткосрочной перспективе.  

Шестое место Шарля Леклера в сочинской гонке стало первым свидетельством прогресса, однако главные ресурсы команды брошены на подготовку к 2021 году. Именно тогда, использовав жетон на доработку, конструкторы смогут перекомпоновать радиаторы, их коллеги – улучшить силовую установку, топливо и смазочные материалы. 

Вопрос лишь в том, что и в других командах в это время тоже не будут сидеть сложа руки.

Читайте также:

«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры Гран При России

Предыдущая новость

«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры Гран При России

Следующая новость

Сегодня Шварцман впервые сядет за руль Формулы 1. Он выведет на трассу болид Ferrari

Сегодня Шварцман впервые сядет за руль Формулы 1. Он выведет на трассу болид Ferrari
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Scuderia Ferrari
Автор Джорджо Пиола

Самое читаемое Сегодня

Авария Феттеля в Сочи раскрыла секреты Ferrari SF1000
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Авария Феттеля в Сочи раскрыла секреты Ferrari SF1000

Сегодня Шварцман впервые сядет за руль Формулы 1. Он выведет на трассу болид Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Сегодня Шварцман впервые сядет за руль Формулы 1. Он выведет на трассу болид Ferrari

Мнение: почему Red Bull не позовет Переса или Хюлькенберга
Формула 1 Формула 1 / Новость

Мнение: почему Red Bull не позовет Переса или Хюлькенберга

Ferrari объявила о дебюте Шварцмана в Формуле 1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari объявила о дебюте Шварцмана в Формуле 1

Пленка со шлема наделала шума в MotoGP. Она сломала байк, ее продают с аукциона, из-за нее требуют написать новое правило
MotoGP MotoGP / Самое интересное

Пленка со шлема наделала шума в MotoGP. Она сломала байк, ее продают с аукциона, из-за нее требуют написать новое правило

Бывшие гонщики Ф1 не увидели у Мика Шумахера таланта его отца
Формула 1 Формула 1 / Новость

Бывшие гонщики Ф1 не увидели у Мика Шумахера таланта его отца

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Росси: Я живу среди русских!
MotoGP MotoGP / Новость

Росси: Я живу среди русских!

Самое важное:

Сегодня Шварцман впервые сядет за руль Формулы 1. Он выведет на трассу болид Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Сегодня Шварцман впервые сядет за руль Формулы 1. Он выведет на трассу болид Ferrari

Авария Феттеля в Сочи раскрыла секреты Ferrari SF1000
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Авария Феттеля в Сочи раскрыла секреты Ferrari SF1000

«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры Гран При России
Формула 1 Формула 1 / Избранное

«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры Гран При России

Ferrari объявила о дебюте Шварцмана в Формуле 1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari объявила о дебюте Шварцмана в Формуле 1

Самое читаемое

1
Формула 1

Авария Феттеля в Сочи раскрыла секреты Ferrari SF1000

2
Формула 1

Сегодня Шварцман впервые сядет за руль Формулы 1. Он выведет на трассу болид Ferrari

3
Формула 1

Мнение: почему Red Bull не позовет Переса или Хюлькенберга

4
Формула 1

Ferrari объявила о дебюте Шварцмана в Формуле 1

5
MotoGP

Пленка со шлема наделала шума в MotoGP. Она сломала байк, ее продают с аукциона, из-за нее требуют написать новое правило

Самое важное:

Сегодня Шварцман впервые сядет за руль Формулы 1. Он выведет на трассу болид Ferrari
Формула 1

Сегодня Шварцман впервые сядет за руль Формулы 1. Он выведет на трассу болид Ferrari

Авария Феттеля в Сочи раскрыла секреты Ferrari SF1000
Формула 1

Авария Феттеля в Сочи раскрыла секреты Ferrari SF1000

«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры Гран При России
Формула 1

«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры Гран При России

Ferrari объявила о дебюте Шварцмана в Формуле 1
Формула 1

Ferrari объявила о дебюте Шварцмана в Формуле 1

В Австралии нацелились провести Гран При Ф1 в марте 2021 года
Формула 1

В Австралии нацелились провести Гран При Ф1 в марте 2021 года

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.