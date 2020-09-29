Авария Феттеля в Сочи раскрыла секреты Ferrari SF1000

На Гран При России Ferrari привезла небольшие обновления, которые должны стать базисом для последующих более значительных изменений. В команде традиционно не стали в подробности, однако авария Себастьяна Феттеля в квалификации дала возможность заглянуть в места, обычно скрытые от посторонних глаз – и увидеть там немало интересного.

Потеряв управление в четвертом повороте, Себ лишился после удара о барьер переднего антикрыла, открыв область под носовым обтекателем SF1000.

Здесь стоит сделать небольшое историческое отступление вспомнить, что еще с 2016 года Скудерия использует в передней части машины решение, серьезно отличающееся от Mercedes.

Если в Брэкли предпочли узкий носовой обтекатель с характерными «бивнями» под ним, то в Маранелло сделали ставку на широкий «нос» и классические поворотные лопасти, интегрированные с пилонами.

Варианты переднего антикрыла Ferrari SF90. 2019 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

Время показало, что подход Mercedes более эффективен, и на прошлогоднем Гран При Сингапура Скудерия представила собственный вариант «бивней». Они несколько меньше, чем на серебристых машинах, однако явно вписываются в ту же концепцию.

На иллюстрации Джорджо Пиолы можно сравнить прежнюю (во врезке) и новую конфигурацию носового обтекателя.

Такой подход привел к перераспределению воздушных потоков и сказался на поведении машины: передние колеса получили чуть больше прижима.

Новая (слева) и старая конфигурация носовых воздухозаборников Ferrari SF1000 Фото: Джорджо Пиола

К сочинскому этапу команда чуть видоизменила носовой обтекатель, немного сместив вниз горизонтальную переборку в нижней части носового обтекателя, чем увеличив отверстие для протекания потоков (слева).

Это повлияло на картину распределения давлений в этой области машины.

Детали передней части Ferrari SF1000 Фото: Motorsport Images

Однако самое интересное удалось увидеть после аварии Феттеля. Это подробности конфигурации поворотных лопастей, которые остались на машине после смены концепции и по-прежнему располагаются под рычагами передней подвески.

Если у Mercedes в этом месте заходится задняя часть «бивней», то на SF1000 обнаружилась целая россыпь элементов разных форм и размеров, которых не было прежде.

Горизонтальную деталь в нижней части (показана нижней белой стрелкой) теперь дополняют три ряда небольших «плавничков», причем на виде спереди можно рассмотреть, что все вместе они формируют закругленную поверхность (показана красной стрелкой во врезке) для взаимодействия с воздушными потоками.

Обратите внимание, что сами поворотные лопасти частично крепятся к носовому обтекателю, а частично – к передней части шасси. Мы выделили разделяющую их линию – на нее указывает верхняя белая стрелка.

Интересно, что в пятницу Феттель совершил несколько кругов со строго определенной скоростью. Сначала он проезжал все прямые на 160 км/ч, затем – на 190 и 240 км/ч. Это позволило собрать больше данных

Детали передней части Haas VF-19 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Интересно, что еще в прошлом году очень похожее решение опробовала команда Haas – в ее случае в нижней части поворотных лопастей появились вертикальные элементы треугольной формы.

В этой же области машины поиски вели в и Red Bull.

Варианты заднего антикрыла Ferrari SF1000 rear Фото: Джорджо Пиола

Одновременно на Ferrari появилось и новое заднее крыло – и в этом случае совершенно очевидно заимствование успешных находок Mercedes.

Верхняя кромка торцевой пластины получила зубчатую форму, а диагональные бортики с внешней стороны стали более рельефными.

Также вместо «гребенки» из узких полосок в переходной области появилась структура всего с двумя вертикальными прорезями и горизонтальным элементом в нижней части.

Нет сомнений, что Ferrari удалось разобраться, в чем именно главные проблемы SF1000, и выработать ряд мер для исправления ситуации в краткосрочной перспективе.

Шестое место Шарля Леклера в сочинской гонке стало первым свидетельством прогресса, однако главные ресурсы команды брошены на подготовку к 2021 году. Именно тогда, использовав жетон на доработку, конструкторы смогут перекомпоновать радиаторы, их коллеги – улучшить силовую установку, топливо и смазочные материалы.

Вопрос лишь в том, что и в других командах в это время тоже не будут сидеть сложа руки.