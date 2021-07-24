Авария Ферстаппена стоила Red Bull $1,8 млн

С аварии Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран При Великобритании прошла уже неделя, а в Red Bull до сих пор не решили, какие попробуют принять меры. В команде сочли 10-секундный штраф Хэмилтона недостаточным и хотят изменить наказание.

Правила не дают Red Bull напрямую оспорить штраф, но позволяют запросить пересмотр эпизода, если будут обнаружены новые существенные доказательства.

«Не секрет, что мы до сих пор считаем, что Хэмилтон получил слишком слабое наказание за такой инцидент, – сказал глава команды Хорнер. – Мы рассматриваем все данные, у нас есть право попросить о пересмотре [инцидента]. Так что мы ищем улики и обдумываем варианты».

Хорнер также рассказал, что позволило Ферстаппену отделаться синяками, и какой урон из-за аварии понесла команда.

«Тут надо благодарить стандарты безопасности, защитную систему Halo и ограждение. Сила удара была такая, что у Макса сиденье сломалось. Машина могла легко перевернуться.

Другой важный момент, это затраты. Эта авария стоила нам примерно 1,8 млн долларов. В эпоху потолка расходов такие инциденты имеют большую важность».