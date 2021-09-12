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Формула 1 / Гран При Италии Новости

Авария Ферстаппена и Хэмилтона поссорила бывших пилотов Ф1

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Масса и Херберт поспорили в прямом эфире

Авария Ферстаппена и Хэмилтона поссорила бывших пилотов Ф1

Столкновение Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона в Монце вызвало спор среди бывших пилотов Формулы 1, которые выступают экспертами на канале Sky Sports. Главными участниками дискуссии стали Фелипе Масса и Джонни Херберт. 

«Они борются за титул и никто не станет оставлять другому место, – заявил Масса. – Ни сантиметра. Я считаю, что вина 50 на 50. Макса подбросил бордюр, который является частью трассы. Может, Льюису было лучше поднять ногу с педали тормоза».

«А почему бы Максу не сбросить газ и не идти на большой риск?», – парировал Херберт.

Масса ответил, что это было бы не в стиле Ферстаппена, но Херберт не согласился, намекая, что голландец продолжал борьбу, уже выехав с трассы.

«Но он не выезжал за пределы трассы! Он был на белой линии», – ответил Масса.

«Только один парень там пытался избежать столкновений. Это Хэмилтон», – остался при своем мнении Херберт.

Третий эксперт, Пол ди Реста, занял позицию Массы: «Эпизод 50 на 50... это гонки. Думаю, мы не в последний раз видим контакт колесо в колесо. В этом чемпионате ни один из них другому место оставлять не будет».

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Ферстаппена признали виновником аварии и переставят на решетке в Сочи
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