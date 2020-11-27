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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Отчет о тренировке

Авария Элбона и собака на трассе разнообразили вторую тренировку в Бахрейне

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Авария Элбона и собака на трассе разнообразили вторую тренировку в Бахрейне
Автор:
, Главный редактор

Макс Ферстаппен в очередной раз был весьма быстр на шинах Medium, но не смог ускориться при переходе на Soft

Льюис Хэмилтон показал лучшее время по ходу второй тренировки Гран При Бахрейна. За 13 минут до окончания сессии британец, чей болид в этот момент был обут в мягкие шины, улучшил результат Макса Ферстаппена, показанный на покрышках Medium. Сам голландец тоже проехал две из пяти серий на резине Soft – но ускориться не смог. У остальных 18-ти пилотов (а мягкие шины по ходу тренировки использовали все без исключения гонщики) превзойти время Ферстаппена также не получилось.

Самым ярким эпизодом тренировки стала авария Алекса Элбона примерно на экваторе сессии. Когда болид Red Bull выехал в зону безопасности на выходе из последнего поворота, задние шины потеряли сцепление с пыльным покрытием – и автомобиль бросило в отбойник. Скорость автомобилей Ф1 в этой точки трассы составляет около 200 км/ч, поэтому удар был достаточно сильным – пилот, к счастью, не получил повреждений.

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Для эвакуации разбитого болида тренировка была остановлена на 12 минут – но когда машины вернулись на трассу, судьи почти сразу же вновь вывесили красные флаги. На этот раз причиной стала бегавшая по трассе собака. «Если б я знал, что сюда можно собакам, свою бы взял», – прокомментировал ситуацию по радио Себастьян Феттель.

 

Совсем недавно мы это уже видели:

В начале тренировки абсолютное большинство пилотов предпочло работу в рамках испытаний шин 2021 года. Лучшее время при этом показал Карлос Сайнс – а вот пилоты Mercedes, наоборот, на протяжении первого получаса тренировки находились на последних строчках протокола (оба гонщика использовали комплекты, на которых уже проехали не меньше 10-ти кругов утром). В какой-то момент не слишком быстро едущего Хэмилтона догнал Макс Ферстаппен, прокомментировавший поведение чемпионского болида словами: «Это кто сейчас передо мной? Мило так дрифтит…»

Даниил Квят из 34-х кругов 20 провел на шинах Medium, а 8 – на покрышках 2021 года. Первую серию на резине Soft россиянину пришлось прервать из-за вылета Элбона, на вторую Даниил выехал уже на слегка изношенной резине. В результате Квят показал 9-й результат, уступив почти секунду Хэмилтону и чуть больше четырех десятых – товарищу по команде. 

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Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 28    
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 34 0.347 0.347
3 Finland Валттери Боттас Mercedes 30 0.365 0.018
4 Mexico Серхио Перес Racing Point 32 0.432 0.067
5 Australia Даниэль Риккардо Renault 27 0.491 0.059
6 France Пьер Гасли AlphaTauri 36 0.580 0.089
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 30 0.870 0.290
8 Canada Лэнс Стролл Racing Point 32 0.900 0.030
9 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri 34 0.929 0.029
10 Thailand Александр Элбон Red Bull 17 1.043 0.114
11 France Эстебан Окон Renault 30 1.114 0.071
12 Germany Себастьян Феттель Ferrari 35 1.139 0.025
13 Spain Карлос Сайнс McLaren 33 1.300 0.161
14 Monaco Шарль Леклер Ferrari 30 1.436 0.136
15 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 33 1.656 0.220
16 Denmark Кевин Магнуссен Haas 27 1.878 0.222
17 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 34 1.957 0.079
18 Canada Николя Латифи Williams 32 2.002 0.045
19 France Ромен Грожан Haas 28 2.148 0.146
20 United Kingdom Джордж Расселл Williams 29 2.665 0.517
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Автор Кирилл Качнов

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