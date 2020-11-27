Авария Элбона и собака на трассе разнообразили вторую тренировку в Бахрейне
Макс Ферстаппен в очередной раз был весьма быстр на шинах Medium, но не смог ускориться при переходе на Soft
Льюис Хэмилтон показал лучшее время по ходу второй тренировки Гран При Бахрейна. За 13 минут до окончания сессии британец, чей болид в этот момент был обут в мягкие шины, улучшил результат Макса Ферстаппена, показанный на покрышках Medium. Сам голландец тоже проехал две из пяти серий на резине Soft – но ускориться не смог. У остальных 18-ти пилотов (а мягкие шины по ходу тренировки использовали все без исключения гонщики) превзойти время Ферстаппена также не получилось.
Самым ярким эпизодом тренировки стала авария Алекса Элбона примерно на экваторе сессии. Когда болид Red Bull выехал в зону безопасности на выходе из последнего поворота, задние шины потеряли сцепление с пыльным покрытием – и автомобиль бросило в отбойник. Скорость автомобилей Ф1 в этой точки трассы составляет около 200 км/ч, поэтому удар был достаточно сильным – пилот, к счастью, не получил повреждений.
Если встроенный контент не отображается – обновите, пожалуйста, страницу.
Для эвакуации разбитого болида тренировка была остановлена на 12 минут – но когда машины вернулись на трассу, судьи почти сразу же вновь вывесили красные флаги. На этот раз причиной стала бегавшая по трассе собака. «Если б я знал, что сюда можно собакам, свою бы взял», – прокомментировал ситуацию по радио Себастьян Феттель.
Совсем недавно мы это уже видели:
В начале тренировки абсолютное большинство пилотов предпочло работу в рамках испытаний шин 2021 года. Лучшее время при этом показал Карлос Сайнс – а вот пилоты Mercedes, наоборот, на протяжении первого получаса тренировки находились на последних строчках протокола (оба гонщика использовали комплекты, на которых уже проехали не меньше 10-ти кругов утром). В какой-то момент не слишком быстро едущего Хэмилтона догнал Макс Ферстаппен, прокомментировавший поведение чемпионского болида словами: «Это кто сейчас передо мной? Мило так дрифтит…»
Даниил Квят из 34-х кругов 20 провел на шинах Medium, а 8 – на покрышках 2021 года. Первую серию на резине Soft россиянину пришлось прервать из-за вылета Элбона, на вторую Даниил выехал уже на слегка изношенной резине. В результате Квят показал 9-й результат, уступив почти секунду Хэмилтону и чуть больше четырех десятых – товарищу по команде.
Читайте также:
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|28
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|34
|0.347
|0.347
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes
|30
|0.365
|0.018
|4
|Серхио Перес
|Racing Point
|32
|0.432
|0.067
|5
|Даниэль Риккардо
|Renault
|27
|0.491
|0.059
|6
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|36
|0.580
|0.089
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|30
|0.870
|0.290
|8
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|32
|0.900
|0.030
|9
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|34
|0.929
|0.029
|10
|Александр Элбон
|Red Bull
|17
|1.043
|0.114
|11
|Эстебан Окон
|Renault
|30
|1.114
|0.071
|12
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|35
|1.139
|0.025
|13
|Карлос Сайнс
|McLaren
|33
|1.300
|0.161
|14
|Шарль Леклер
|Ferrari
|30
|1.436
|0.136
|15
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|33
|1.656
|0.220
|16
|Кевин Магнуссен
|Haas
|27
|1.878
|0.222
|17
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|34
|1.957
|0.079
|18
|Николя Латифи
|Williams
|32
|2.002
|0.045
|19
|Ромен Грожан
|Haas
|28
|2.148
|0.146
|20
|Джордж Расселл
|Williams
|29
|2.665
|0.517
|Полные результаты
Предыдущая новость
Haas объявит гонщиков на 2021 год до завершения сезона
Следующая новость
Элбон разбивает машину в последнем повороте: фото и видео
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Автор
|Кирилл Качнов