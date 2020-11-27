Льюис Хэмилтон показал лучшее время по ходу второй тренировки Гран При Бахрейна. За 13 минут до окончания сессии британец, чей болид в этот момент был обут в мягкие шины, улучшил результат Макса Ферстаппена, показанный на покрышках Medium. Сам голландец тоже проехал две из пяти серий на резине Soft – но ускориться не смог. У остальных 18-ти пилотов (а мягкие шины по ходу тренировки использовали все без исключения гонщики) превзойти время Ферстаппена также не получилось.

Самым ярким эпизодом тренировки стала авария Алекса Элбона примерно на экваторе сессии. Когда болид Red Bull выехал в зону безопасности на выходе из последнего поворота, задние шины потеряли сцепление с пыльным покрытием – и автомобиль бросило в отбойник. Скорость автомобилей Ф1 в этой точки трассы составляет около 200 км/ч, поэтому удар был достаточно сильным – пилот, к счастью, не получил повреждений.

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Для эвакуации разбитого болида тренировка была остановлена на 12 минут – но когда машины вернулись на трассу, судьи почти сразу же вновь вывесили красные флаги. На этот раз причиной стала бегавшая по трассе собака. «Если б я знал, что сюда можно собакам, свою бы взял», – прокомментировал ситуацию по радио Себастьян Феттель.

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В начале тренировки абсолютное большинство пилотов предпочло работу в рамках испытаний шин 2021 года. Лучшее время при этом показал Карлос Сайнс – а вот пилоты Mercedes, наоборот, на протяжении первого получаса тренировки находились на последних строчках протокола (оба гонщика использовали комплекты, на которых уже проехали не меньше 10-ти кругов утром). В какой-то момент не слишком быстро едущего Хэмилтона догнал Макс Ферстаппен, прокомментировавший поведение чемпионского болида словами: «Это кто сейчас передо мной? Мило так дрифтит…»

Даниил Квят из 34-х кругов 20 провел на шинах Medium, а 8 – на покрышках 2021 года. Первую серию на резине Soft россиянину пришлось прервать из-за вылета Элбона, на вторую Даниил выехал уже на слегка изношенной резине. В результате Квят показал 9-й результат, уступив почти секунду Хэмилтону и чуть больше четырех десятых – товарищу по команде.