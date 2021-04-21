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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Чемпионская команда Ф1 подвела итоги повреждений, которые получила машина ее пилота в Имоле

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

С первых кадров столкновения Валттери Боттаса с Джорджем Расселлом в Имоле не было сомнений, что обе машины получили очень серьезные повреждения. После того, как пилот Williams потерял управление на сырой трассе на скорости под 300 км/ч, автомобиль Боттаса отлетел сначала в левое, а потом в правое ограждение. 

 

Как стало известно Motorsport.com, после анализа повреждений в Mercedes оценили их сумму в 1 миллион фунтов (около 107 млн рублей). С одной стороны, по меркам Ф1 эту сумму не назвать огромной, но с другой – в условиях лимита бюджетов эти непредвиденные траты станут для команды дополнительной сложностью.

Ранее глава Mercedes Тото Вольф говорил, что эти расходы могут повлиять на планы команды по обновлениям машины. 

Главный гоночный инженер Эндрю Шовлин отметил, что дополнительным фактором риска является потенциальное повреждение элементов силовой установки – если их придется менять, это почти наверняка приведет к штрафам за перерасход позже по ходу сезона. 

«Повреждения очень значительные, – отмечал Шовлин в воскресенье в Имоле. – Нам надо внимательно посмотреть, не пострадала ли силовая установка. С коробкой передач проблем нет, так как он не закончил гонку [что позволяет замену к следующему Гран При].

Но вся сложность в том, что с этого года действует лимит бюджетов. И мы совершенно не планировали таких расходов. Наши гонщики всегда были сильны в том, чтобы проводить чемпионат без больших повреждений. Но в этот раз придется поработать и с карбоном, и с металлом. 

Подобные аварии не могут вызывать серьезной озабоченности».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Гонка
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes

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