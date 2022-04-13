Аварии в Мельбурне замедлят прогресс Aston Martin

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По ходу гоночного уик-энда в Австралии пилоты Aston Martin четырежды попадали в аварии, причем в трех случаях удары приходились на переднюю часть болида Это означает, что при ремонте механикам приходилось использовать одни и те же модели запчастей, и запас последних должен был сократиться.

Потому после гонки главу команды Майка Крака спросили, не скажется ли необходимость изготовить новые сменные детали на доработке болида, которая Aston Martin очевидно требуется.

«Надо провести ревизию того, что у нас осталось, – сказал Крак. – У нас образовалась нехватка сменных деталей, и с этим нужно как-то справиться. Уверен, что вы и без нас посчитали число разбитых передних крыльев и деталей передних подвесок за минувший уик-энд. И к Имоле у нас должна быть восполнен запас этих запчастей.

Так что вы задаете совершенно верный вопрос. Нам придется использовать наши производственные мощности для выпуска сменных деталей, а не для работы над обновлениями. Но подробности нам еще предстоит обсудить».