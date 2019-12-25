Аварии Элбона и Гасли стали самыми дорогими в 2019 году, Квят в числе лучших
Всего пять пилотов своими авариями в 2019 году стоили командам меньше миллиона евро.
Голландское издание Formule 1 подсчитало, во сколько обошлись командам аварии их пилотов в сезоне-2019. Самым «дорогим» стал Александр Элбон, который начал сезон в Toro Rosso, а закончил в Red Bull. В сумме его аварии стоили командам 4,36 млн евро. При этом 2,35 млн пришлось на Toro Rosso, а 2,01 млн – на Red Bull.
Сразу за Элбоном в этом рейтинге расположился Пьер Гасли, которого Алекс и сменил в составе Red Bull. Аварии француза обошлись в 2,83 млн. При этом в Toro Rosso он допустил лишь поломку переднего крыла на Гран При Абу-Даби, которая стоила команде 120 тысяч евро.
Тройку лидеров по тратам на разбитые машины замкнул Кевин Магнуссен из Haas. Его аварии обошлись команде в 2,59 млн евро.
Чемпион прошедшего сезона Льюис Хэмилтон расположился в списке на восьмой строчке. За сезон он «набил» на 1,97 млн. Самые большие траты пришлись на Гран При Бельгии, где поломки машины обошлись Mercedes в 620 тысяч евро.
Российский гонщик Даниил Квят вошел в пятерку самых аккуратных пилотов – его аварии стоили Toro Rosso 760 тысяч евро. Из них 670 тысяч пришлись на Гран При Азербайджана.
Самым аккуратным гонщиком сезона стал Карлос Сайнс. Его аварии обошлись McLaren в 380 тысяч евро.
Пилоты Формулы 1 по стоимости их аварий в 2019 году
20. Карлос Сайнс, McLaren, 380 тыс. евро
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
19. Нико Хюлькенберг, Renault, 420 тыс. евро
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
18. Даниэль Риккардо, Renault F1, 660 тыс. евро
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
17. Ландо Норрис, McLaren, 690 тыс. евро
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
16. Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso, 760 тыс. евро
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
15. Джордж Расселл, Williams, 1,280 млн евро
Фотограф: Алессио Моргезе / Лука Россини
14. Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, 1,370 млн евро
Фотограф: Хасан Братич / Motorsport Images
13. Кими Райкконен, Alfa Romeo, 1,370 млн евро
Фотограф: Евгений Сафронов
12. Себастьян Феттель, Ferrari, 1,450 млн евро
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
11. Серхио Перес, Racing Point, 1,540 млн евро
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
10. Ромен Грожан Haas F1, 1,660 млн евро
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
9. Шарль Леклер, Ferrari, 1,710 млн евро
Фотограф: Хасан Братич / Motorsport Images
8. Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1, 1,970 млн евро
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
7. Антонио Джовинацци, Alfa Romeo, 2,040 млн евро
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
6. Валттери Боттас, Mercedes AMG, 2,130 млн евро
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
5. Лэнс Стролл, Racing Point, 2,330 млн евро
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
4. Антонио Джовинацци, Alfa Romeo, 2,570 млн евро
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
3. Кевин Магнуссен, Haas F1 Team, 2,590 млн евро
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
2. Пьер Гасли, Red Bull Racing, 2,830 млн евро
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
1. Александр Элбон, Toro Rosso, 4,360 млн евро
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин