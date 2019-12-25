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Формула 1 / Новость

Аварии Элбона и Гасли стали самыми дорогими в 2019 году, Квят в числе лучших

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Аварии Элбона и Гасли стали самыми дорогими в 2019 году, Квят в числе лучших
Автор:
, редактор
25 дек. 2019 г., 16:14

Всего пять пилотов своими авариями в 2019 году стоили командам меньше миллиона евро.

Голландское издание Formule 1 подсчитало, во сколько обошлись командам аварии их пилотов в сезоне-2019. Самым «дорогим» стал Александр Элбон, который начал сезон в Toro Rosso, а закончил в Red Bull. В сумме его аварии стоили командам 4,36 млн евро. При этом 2,35 млн пришлось на Toro Rosso, а 2,01 млн – на Red Bull.

Сразу за Элбоном в этом рейтинге расположился Пьер Гасли, которого Алекс и сменил в составе Red Bull. Аварии француза обошлись в 2,83 млн. При этом в Toro Rosso он допустил лишь поломку переднего крыла на Гран При Абу-Даби, которая стоила команде 120 тысяч евро. 

Тройку лидеров по тратам на разбитые машины замкнул Кевин Магнуссен из Haas. Его аварии обошлись команде в 2,59 млн евро.

Чемпион прошедшего сезона Льюис Хэмилтон расположился в списке на восьмой строчке. За сезон он «набил» на 1,97 млн. Самые большие траты пришлись на Гран При Бельгии, где поломки машины обошлись Mercedes в 620 тысяч евро.

Российский гонщик Даниил Квят вошел в пятерку самых аккуратных пилотов – его аварии стоили Toro Rosso 760 тысяч евро. Из них 670 тысяч пришлись на Гран При Азербайджана.

Самым аккуратным гонщиком сезона стал Карлос Сайнс. Его аварии обошлись McLaren в 380 тысяч евро.

Пилоты Формулы 1 по стоимости их аварий в 2019 году

Слайдер
Список

20. Карлос Сайнс, McLaren, 380 тыс. евро

20. Карлос Сайнс, McLaren, 380 тыс. евро
1/20

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

19. Нико Хюлькенберг, Renault, 420 тыс. евро

19. Нико Хюлькенберг, Renault, 420 тыс. евро
2/20

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

18. Даниэль Риккардо, Renault F1, 660 тыс. евро

18. Даниэль Риккардо, Renault F1, 660 тыс. евро
3/20

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

17. Ландо Норрис, McLaren, 690 тыс. евро

17. Ландо Норрис, McLaren, 690 тыс. евро
4/20

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

16. Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso, 760 тыс. евро

16. Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso, 760 тыс. евро
5/20

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

15. Джордж Расселл, Williams, 1,280 млн евро

15. Джордж Расселл, Williams, 1,280 млн евро
6/20

Фотограф: Алессио Моргезе / Лука Россини

14. Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, 1,370 млн евро

14. Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, 1,370 млн евро
7/20

Фотограф: Хасан Братич / Motorsport Images

13. Кими Райкконен, Alfa Romeo, 1,370 млн евро

13. Кими Райкконен, Alfa Romeo, 1,370 млн евро
8/20

Фотограф: Евгений Сафронов

12. Себастьян Феттель, Ferrari, 1,450 млн евро

12. Себастьян Феттель, Ferrari, 1,450 млн евро
9/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

11. Серхио Перес, Racing Point, 1,540 млн евро

11. Серхио Перес, Racing Point, 1,540 млн евро
10/20

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

10. Ромен Грожан Haas F1, 1,660 млн евро

10. Ромен Грожан Haas F1, 1,660 млн евро
11/20

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

9. Шарль Леклер, Ferrari, 1,710 млн евро

9. Шарль Леклер, Ferrari, 1,710 млн евро
12/20

Фотограф: Хасан Братич / Motorsport Images

8. Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1, 1,970 млн евро

8. Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1, 1,970 млн евро
13/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

7. Антонио Джовинацци, Alfa Romeo, 2,040 млн евро

7. Антонио Джовинацци, Alfa Romeo, 2,040 млн евро
14/20

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

6. Валттери Боттас, Mercedes AMG, 2,130 млн евро

6. Валттери Боттас, Mercedes AMG, 2,130 млн евро
15/20

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

5. Лэнс Стролл, Racing Point, 2,330 млн евро

5. Лэнс Стролл, Racing Point, 2,330 млн евро
16/20

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

4. Антонио Джовинацци, Alfa Romeo, 2,570 млн евро

4. Антонио Джовинацци, Alfa Romeo, 2,570 млн евро
17/20

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

3. Кевин Магнуссен, Haas F1 Team, 2,590 млн евро

3. Кевин Магнуссен, Haas F1 Team, 2,590 млн евро
18/20

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

2. Пьер Гасли, Red Bull Racing, 2,830 млн евро

2. Пьер Гасли, Red Bull Racing, 2,830 млн евро
19/20

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

1. Александр Элбон, Toro Rosso, 4,360 млн евро

1. Александр Элбон, Toro Rosso, 4,360 млн евро
20/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Иван Матушкин

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