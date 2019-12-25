Аварии Элбона и Гасли стали самыми дорогими в 2019 году, Квят в числе лучших

Голландское издание Formule 1 подсчитало, во сколько обошлись командам аварии их пилотов в сезоне-2019. Самым «дорогим» стал Александр Элбон, который начал сезон в Toro Rosso, а закончил в Red Bull. В сумме его аварии стоили командам 4,36 млн евро. При этом 2,35 млн пришлось на Toro Rosso, а 2,01 млн – на Red Bull.

Сразу за Элбоном в этом рейтинге расположился Пьер Гасли, которого Алекс и сменил в составе Red Bull. Аварии француза обошлись в 2,83 млн. При этом в Toro Rosso он допустил лишь поломку переднего крыла на Гран При Абу-Даби, которая стоила команде 120 тысяч евро.

Тройку лидеров по тратам на разбитые машины замкнул Кевин Магнуссен из Haas. Его аварии обошлись команде в 2,59 млн евро.

Чемпион прошедшего сезона Льюис Хэмилтон расположился в списке на восьмой строчке. За сезон он «набил» на 1,97 млн. Самые большие траты пришлись на Гран При Бельгии, где поломки машины обошлись Mercedes в 620 тысяч евро.

Российский гонщик Даниил Квят вошел в пятерку самых аккуратных пилотов – его аварии стоили Toro Rosso 760 тысяч евро. Из них 670 тысяч пришлись на Гран При Азербайджана.

Самым аккуратным гонщиком сезона стал Карлос Сайнс. Его аварии обошлись McLaren в 380 тысяч евро.

Пилоты Формулы 1 по стоимости их аварий в 2019 году