Аутсайдер Формулы 1 предлагал контракт Магнуссену
Датчанин не захотел менять Haas на соседа по подвалу
Кевин Магнуссен покинул Формулу 1 в конце 2020 года после окончания контракт с Haas и теперь выступает в серии IMSA. Однако, по словам датчанина, у него было предложение перейти в другую команду Ф1, но так как это тоже был аутсайдер, он предпочел сменить чемпионат.
«Не буду говорить, что это за команда, иначе кое-кто взбесится, – сказал Магнуссен датскому журналу Dossier. – Но это была команда не лучше Haas, так что догадаться не трудно.
Но хотя у меня и был шанс остаться в Ф1, не было мотивации продолжать в том же духе. Я бы хотел иметь шанс побеждать».
В прошлом сезоне Haas стала девятой в Кубке конструкторов, набрав на пять очков меньше, чем Alfa Romeo, и на три больше, чем Williams. Вероятно, Магнуссен говорил про одну из этих двух команд. Зимой ни одна из них не сменила прошлогодние составы.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Кевин Магнуссен
|Автор
|Иван Матушкин