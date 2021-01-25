Аутсайдер Формулы 1 предлагал контракт Магнуссену

Кевин Магнуссен покинул Формулу 1 в конце 2020 года после окончания контракт с Haas и теперь выступает в серии IMSA. Однако, по словам датчанина, у него было предложение перейти в другую команду Ф1, но так как это тоже был аутсайдер, он предпочел сменить чемпионат.

«Не буду говорить, что это за команда, иначе кое-кто взбесится, – сказал Магнуссен датскому журналу Dossier. – Но это была команда не лучше Haas, так что догадаться не трудно.

Но хотя у меня и был шанс остаться в Ф1, не было мотивации продолжать в том же духе. Я бы хотел иметь шанс побеждать».

В прошлом сезоне Haas стала девятой в Кубке конструкторов, набрав на пять очков меньше, чем Alfa Romeo, и на три больше, чем Williams. Вероятно, Магнуссен говорил про одну из этих двух команд. Зимой ни одна из них не сменила прошлогодние составы.