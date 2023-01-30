Audi выкупила первый пакет акций Sauber
Швейцарская команда сделала еще шаг на пути интеграции с производителем из Ингольштадта
В августе прошлого года Audi анонсировала планы дебютировать в Формуле 1 в качестве поставщика двигателей. Осенью немцы объявили, что их стратегическим партнером выступит команда Sauber, которая сейчас выступает в чемпионате под спонсорским именем Alfa Romeo.
Тогда же стало известно, что Audi начнет выкуп акций Sauber, однако никакие подробности стороны на тот момент не раскрывали.
В понедельник команда подтвердила в официальном сообщении, что сделка по продаже первого пакета акций успешно завершена. Его размер не сообщается, но пакет назван «миноритарным», то есть точно составляет менее 50%.
Сейчас Audi продолжает расширение собственной гоночной базы в баварском городке Нойберг, где будут собирать силовые установки – прежде там базировалась заводская команда WEC. Sauber останется в Хинвиле, где в числе прочей инфраструктуры расположена высококлассная аэродинамическая труба, построенная в свое время на деньги BMW.
В сезоне-2023 команда продолжит выступать в Ф1 под именем Alfa Romeo, после чего итальянцы прекратят поддержку команды. До смены регламента в 2026-м и полноценного дебюта Audi на машинах будут стоять моторы Ferrari.
На этой неделе стартуют презентации команд Ф1. Вот их расписание
Монтойя о планах Андретти: Их не пустят в Ф1 без покупки одной из команд
Самое важное:
Исповедь Хюлькенберга. Нико рассказал, как и зачем он вернулся в Ф1
Исповедь Хюлькенберга. Нико рассказал, как и зачем он вернулся в Ф1 Исповедь Хюлькенберга. Нико рассказал, как и зачем он вернулся в Ф1
AMuS: Формула 1 передумала снижать вес машин
AMuS: Формула 1 передумала снижать вес машин AMuS: Формула 1 передумала снижать вес машин
Слухи: Red Bull объявит о контракте с Ford на презентации новой машины
Слухи: Red Bull объявит о контракте с Ford на презентации новой машины Слухи: Red Bull объявит о контракте с Ford на презентации новой машины
Фото дня: Боттас искупался в ледяной воде
Фото дня: Боттас искупался в ледяной воде Фото дня: Боттас искупался в ледяной воде
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.