Audi выкупила первый пакет акций Sauber

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В августе прошлого года Audi анонсировала планы дебютировать в Формуле 1 в качестве поставщика двигателей. Осенью немцы объявили, что их стратегическим партнером выступит команда Sauber, которая сейчас выступает в чемпионате под спонсорским именем Alfa Romeo.

Тогда же стало известно, что Audi начнет выкуп акций Sauber, однако никакие подробности стороны на тот момент не раскрывали.

В понедельник команда подтвердила в официальном сообщении, что сделка по продаже первого пакета акций успешно завершена. Его размер не сообщается, но пакет назван «миноритарным», то есть точно составляет менее 50%.

Сейчас Audi продолжает расширение собственной гоночной базы в баварском городке Нойберг, где будут собирать силовые установки – прежде там базировалась заводская команда WEC. Sauber останется в Хинвиле, где в числе прочей инфраструктуры расположена высококлассная аэродинамическая труба, построенная в свое время на деньги BMW.

В сезоне-2023 команда продолжит выступать в Ф1 под именем Alfa Romeo, после чего итальянцы прекратят поддержку команды. До смены регламента в 2026-м и полноценного дебюта Audi на машинах будут стоять моторы Ferrari.