Audi столкнулась с проблемами при наборе сотрудников для Ф1

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Audi официально дебютирует в Формуле 1 в 2026 году, однако уже с предстоящего сезона начнет постепенно участвовать в работе Alfa Romeo / Sauber. Немцы уже переманили из McLaren Андреаса Зайдля и сейчас формируют будущие подразделения, набирая в них сотрудников.

Как оказалось, специалистов по силовым установкам Ф1 в свободном доступе не так и много – особенно после того, как всего год назад активную компанию на рынке провела Red Bull, которая создавала в Милтон-Кинсе соответствующий отдел.

«Мы начали эту работу за несколько месяцев до официального объявления, – рассказал изданию Motorsport Magazin технический директор Audi Sport Штефан Драйер. – За прошедшее время к нашей команде присоединилось уже сто человек, но в ближайшее время Audi планирует существенно увеличить их количество».

На вопрос о том, сколько всего сотрудников будет работать в проекте, он ответил: «Более 300. Это те планы, которыми мы располагаем на настоящий момент».

Драйер добавил, что при базировании в Германии возникают свои сложности.

«Я знаю нынешнюю команду, знаю ее способности и верю в них, – объяснил гоночный босс. – Но тем, кто уже работает, не справиться со всеми ресурсами. Так что мы ведем внутренний набор, а также намерены воспользоваться сторонними навыками и опытом.

Мы рассчитываем собрать на нашей базе в Нойбурге от 300 до 400 человек. Эта задача сродни подвигам Геракла, и это еще мягко говоря. У Red Bull сейчас работают 350 сотрудников. Но ведь их Милтон-Кинс находится всего в 30 километрах от Бриксуорта [где строят моторы Mercedes]».

Драйер не стал скрывать, что в Audi рассчитывают переманить тех, кто сейчас занимается моторами в Ferrari, Renault и Honda.