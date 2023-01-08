Audi столкнулась с проблемами при наборе сотрудников для Ф1
В немецкой компании рассказали, что уже активно формируют свой состав, но этот процесс дет не столь быстро, как можно было ожидать
Audi официально дебютирует в Формуле 1 в 2026 году, однако уже с предстоящего сезона начнет постепенно участвовать в работе Alfa Romeo / Sauber. Немцы уже переманили из McLaren Андреаса Зайдля и сейчас формируют будущие подразделения, набирая в них сотрудников.
Как оказалось, специалистов по силовым установкам Ф1 в свободном доступе не так и много – особенно после того, как всего год назад активную компанию на рынке провела Red Bull, которая создавала в Милтон-Кинсе соответствующий отдел.
«Мы начали эту работу за несколько месяцев до официального объявления, – рассказал изданию Motorsport Magazin технический директор Audi Sport Штефан Драйер. – За прошедшее время к нашей команде присоединилось уже сто человек, но в ближайшее время Audi планирует существенно увеличить их количество».
На вопрос о том, сколько всего сотрудников будет работать в проекте, он ответил: «Более 300. Это те планы, которыми мы располагаем на настоящий момент».
Драйер добавил, что при базировании в Германии возникают свои сложности.
«Я знаю нынешнюю команду, знаю ее способности и верю в них, – объяснил гоночный босс. – Но тем, кто уже работает, не справиться со всеми ресурсами. Так что мы ведем внутренний набор, а также намерены воспользоваться сторонними навыками и опытом.
Мы рассчитываем собрать на нашей базе в Нойбурге от 300 до 400 человек. Эта задача сродни подвигам Геракла, и это еще мягко говоря. У Red Bull сейчас работают 350 сотрудников. Но ведь их Милтон-Кинс находится всего в 30 километрах от Бриксуорта [где строят моторы Mercedes]».
Драйер не стал скрывать, что в Audi рассчитывают переманить тех, кто сейчас занимается моторами в Ferrari, Renault и Honda.
Мнение: почему обрести новую команду Ф1 будет сложнее, чем кажется
Элбон объяснил, что мешало Williams ехать «намного быстрее» в 2022 году
Самое важное:
Бин Сулайем удивился негативу после предложения расширить состав Ф1
Президент FIA обнаружил, что далеко не все в Ф1 и среди поклонников спорта в восторге от его новой инициативы
Сайнс принес Audi победу на 8-м этапе «Дакара», но судьи отобрали ее
Назначенный испанскому гонщику Audi штраф вывел на первую строчку Себастьена Леба. Лидерство в гонке сохранил Нассер Аль-Аттия
«Отучил Келли писать в соцсетях». Ферстаппен о частной жизни
Гонщик Red Bull рассказал, почему использует мобильные телефон преимущественно для работы
Гонщик из Ботсваны на индийском мотоцикле выиграл 8-й этап «Дакара»
Росс Бранч оказался быстрейшим в воскресенье, Скайлер Хаус сохранил лидерство в общем зачете
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.
У вас есть 2 варианта:
- Стать подписчиком.
- Отключите блокировщик рекламы.