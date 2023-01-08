Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Скачать приложения
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Предыдущая / Мнение: почему обрести новую команду Ф1 будет сложнее, чем кажется Следующая / Элбон объяснил, что мешало Williams ехать «намного быстрее» в 2022 году
Формула 1 Новость

Audi столкнулась с проблемами при наборе сотрудников для Ф1

В немецкой компании рассказали, что уже активно формируют свой состав, но этот процесс дет не столь быстро, как можно было ожидать

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Audi столкнулась с проблемами при наборе сотрудников для Ф1
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Audi официально дебютирует в Формуле 1 в 2026 году, однако уже с предстоящего сезона начнет постепенно участвовать в работе Alfa Romeo / Sauber. Немцы уже переманили из McLaren Андреаса Зайдля и сейчас формируют будущие подразделения, набирая в них сотрудников. 

Как оказалось, специалистов по силовым установкам Ф1 в свободном доступе не так и много – особенно после того, как всего год назад активную компанию на рынке провела Red Bull, которая создавала в Милтон-Кинсе соответствующий отдел. 

«Мы начали эту работу за несколько месяцев до официального объявления, – рассказал изданию Motorsport Magazin технический директор Audi Sport Штефан Драйер. – За прошедшее время к нашей команде присоединилось уже сто человек, но в ближайшее время Audi планирует существенно увеличить их количество». 

На вопрос о том, сколько всего сотрудников будет работать в проекте, он ответил: «Более 300. Это те планы, которыми мы располагаем на настоящий момент».

Драйер добавил, что при базировании в Германии возникают свои сложности.

«Я знаю нынешнюю команду, знаю ее способности и верю в них, – объяснил гоночный босс. – Но тем, кто уже работает, не справиться со всеми ресурсами. Так что мы ведем внутренний набор, а также намерены воспользоваться сторонними навыками и опытом. 

Мы рассчитываем собрать на нашей базе в Нойбурге от 300 до 400 человек. Эта задача сродни подвигам Геракла, и это еще мягко говоря. У Red Bull сейчас работают 350 сотрудников. Но ведь их Милтон-Кинс находится всего в 30 километрах от Бриксуорта [где строят моторы Mercedes]».

Драйер не стал скрывать, что в Audi рассчитывают переманить тех, кто сейчас занимается моторами в Ferrari, Renault и Honda. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Мнение: почему обрести новую команду Ф1 будет сложнее, чем кажется
Предыдущая новость

Мнение: почему обрести новую команду Ф1 будет сложнее, чем кажется
Следующая новость

Элбон объяснил, что мешало Williams ехать «намного быстрее» в 2022 году

Элбон объяснил, что мешало Williams ехать «намного быстрее» в 2022 году
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Гонщик из Ботсваны на индийском мотоцикле выиграл 8-й этап «Дакара» Дакар
Дакар

Гонщик из Ботсваны на индийском мотоцикле выиграл 8-й этап «Дакара»

Alpine назвала дату презентации машины 2023 года
Формула 1

Alpine назвала дату презентации машины 2023 года

СМИ: Ferrari потеряла крипто-спонсора и $55 миллионов
Формула 1

СМИ: Ferrari потеряла крипто-спонсора и $55 миллионов

Больше от
Audi Sport
«Штурман лежал на песке, а сверху падала машина». Петерансель об аварии на «Дакаре» Дакар
Дакар

«Штурман лежал на песке, а сверху падала машина». Петерансель об аварии на «Дакаре»

Штурман Петеранселя попал в больницу после аварии на «Дакаре» Дакар
Дакар

Штурман Петеранселя попал в больницу после аварии на «Дакаре»

Галерея: электробагги Audi для «Дакара»
Дакар

Галерея: электробагги Audi для «Дакара»

Самое важное:

Бин Сулайем удивился негативу после предложения расширить состав Ф1
Формула 1 Формула 1

Бин Сулайем удивился негативу после предложения расширить состав Ф1

Президент FIA обнаружил, что далеко не все в Ф1 и среди поклонников спорта в восторге от его новой инициативы

Сайнс принес Audi победу на 8-м этапе «Дакара», но судьи отобрали ее
Дакар Дакар

Сайнс принес Audi победу на 8-м этапе «Дакара», но судьи отобрали ее

Назначенный испанскому гонщику Audi штраф вывел на первую строчку Себастьена Леба. Лидерство в гонке сохранил Нассер Аль-Аттия

«Отучил Келли писать в соцсетях». Ферстаппен о частной жизни
Формула 1 Формула 1

«Отучил Келли писать в соцсетях». Ферстаппен о частной жизни

Гонщик Red Bull рассказал, почему использует мобильные телефон преимущественно для работы

Гонщик из Ботсваны на индийском мотоцикле выиграл 8-й этап «Дакара»
Дакар Дакар

Гонщик из Ботсваны на индийском мотоцикле выиграл 8-й этап «Дакара»

Росс Бранч оказался быстрейшим в воскресенье, Скайлер Хаус сохранил лидерство в общем зачете

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.