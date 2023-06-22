Audi привлекла к проекту Ф1 бывшего тест-пилота Toro Rosso
Победитель «24 часов Ле-Мана» Нил Джани будет помогать немецкому концерну на симуляторе
С 2026 года Audi впервые в своей истории будет выступать в Формуле 1 – концерн начнет поставлять силовые установки команде Sauber, контрольный пакет акций которой выкупит до этого времени.
В среду стало известно, что помогать «Четырем кольцам» будет Нил Джани – в свое время он входил в молодежную программу Red Bull, но не продвинулся по карьерной лестнице дальше тестов в Ф1. В 2006-м гонщик выступал за Toro Rosso (нынешнюю AlphaTauri) в пятничных тренировках всех Гран При, после чего ушел в соревнования на выносливость.
Нил стал чемпионом мира WEC в 2016-м с Porsche и в том же сезоне выиграл «24 часа Ле-Мана».
«Я рад помочь Audi на пути к Ф1, – цитирует 39-летнего швейцарца пресс-служба. – Для меня участие в проекте такого масштаба – это честь, но и большая ответственность. Я использую весь свой опыт из Ф1 и проектов LMP, чтобы улучшить связи между теорией и практикой».
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