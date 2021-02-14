Audi опровергла договоренность с Red Bull

Недавно в японских СМИ появилась информация о том, что скоропалительный уход Honda из Формулы 1 был вызван тем, что Red Bull договорилась о партнерстве с Audi начиная с 2025 года. Якобы, японцы не захотели передавать свои наработки другой компании, и потом решили уйти уже в конце сезона-2021.

При этом сообщалось, что Audi будет строить силовые установки для Red Bull, как только Ф1 перейдет на новый моторный регламент. Однако в самой немецкой компании эту информацию опровергли.

«У меня в ящике уже десять лет лежит документ с отказом от прихода в Ф1, – заявил представитель Audi каналу RTL. – Сейчас мы никаких дел с Ф1 не ведем. Наш план по работе в автоспорте расписан на 10 лет вперед, и Ф1 в него не входит».

С 2022-го и до появления нового регламента Red Bull будет самостоятельно строить моторы Honda и использовать их под другим брендом.