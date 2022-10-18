Audi объявила, когда собирается выиграть первую гонку в Ф1
По словам главы формульной программы компании Адама Бейкера, победить в Гран При «Четыре кольца» рассчитывают не позднее 2028 года
Audi официально дебютирует в Формуле 1 в качестве производителя силовых установок в сезоне-2026, когда в чемпионате сменится регламент. Ожидается, что концерн выкупит 75-процентный пакет акций команды Sauber (сейчас она выступает под именем Alfa Romeo) – но пока официально об этом еще не объявлено.
В понедельник в Мадриде состоялась пресс-конференция главы гоночной программы ингольштадцев Адама Бейкера (на фото), где присутствовали и журналисты Motorsport.com.
Его спросили о том, как скоро Audi рассчитывает одержать свою первую победу в Гран При.
«Мы понимаем масштаб этой задачи, – ответил Бейкер. – Но нацелены показать, что умеем добиваться успеха. Совет директоров отлично осознает важность проекта в Ф1 и в курсе тех сложностей, которые нас ждут.
Мы начнем в 2026-м, это будет очень важный год. Нам бы хотелось с самого начала бороться на высоком уровне, но мы должны оставаться реалистами. Потому собираемся всерьез претендовать на победы к третьему сезону».
Он добавил: «Правила поменялись, теперь в Ф1 работает лимит бюджетов. Это разительно отличается от прежней ситуации, когда у некоторых команд было значительное преимущество.
В таких условиях трехлетний план выглядит реальным».
Шоукар в ливрее Audi F1
Фото: Audi Communications Motorsport
Главу Audi F1 спросили, есть ли у компании какие-то предпочтения при выборе гонщиков. Он сказал, что уже видит большой интерес, но времени еще много.
«За три с половиной года на пилотском рынке многое может поменяться, – объяснил австралиец. – У нас есть программа, симулятор, мы будем работать над этим вопросом. Возможно, запустим молодежную академию, но это станет понятно позже.
Было бы здорово заполучить кого-то из ветеранов, и мы работаем над этим».
Испанские репортеры, конечно, поинтересовались, может ли в Audi оказаться Карлос Сайнс. Бейкер сказал, что «это было бы фантастически здорово».
Он пояснил: «Времени еще много. Может, вообще составить им пару с [Фернандо] Алонсо? Вот бы вышла дрим-тим.
Мы видим серьезный интерес, но очень сложно рассуждать, что будет через три года. Пока все, что есть – это лишь слухи».
Бейкер также рассказал, что первый мотор Audi планирует запустить на стенде до конца этого года, кроме того, компания планирует построить специальное тестовое шасси на своей базе в Нойберге.
«Работы над ним начинаются прямо сейчас, – рассказал Адам. – Вопрос размещения электрических компонентов на шасси имеет огромное значение. Тесты стартуют в 2025-м – скорее всего, в Испании, – а в 2026-м состоится наш полноценный старт».
Он добавил, что над проектом Audi в Ф1 уже сейчас работает около 130 человек, и число сотрудников быстро растет. Всего планируется иметь в штате более 300 специалистов.
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