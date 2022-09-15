Audi нашла руководителя для команды Ф1. Он выступал за Toyota
Кандидатом на роль главы формульного проекта бренда Audi является Кристиано да Матта
Итальянская Gezetta dello Sport со ссылкой на собственные источники рассказывает подробности прихода немецкой марки Audi в Формулу 1. Большинство этих данных уже фигурировали в прессе, за исключением имени руководителя проекта.
Итак, по данным издания, одним из ключевых кандидатов на роль главы Audi в Формуле 1 является Кристиано да Матта. Это 48-летний бразильский гонщик, известный поклонникам Ф1 тем, что он в течение двух лет выступал за команду Toyota. Проведя 28 Гран При, да Матта заработал в общей сложности 13 очков.
Более всего бразилец известен выступлениями в американских гонках на машинах с открытыми колесами. В 2002 году он стал там чемпионом серии CART.
Да Матта также известен необычной аварией со своим участием. В 2006 году на тестах CART он на своем болиде сбил… выбежавшего на трассу оленя. Пилот получил серьезные повреждения и некоторое время провел в коме, однако в 2008 году смог вернуться в гонки.
С Audi да Матту связывает то, что он участвовал в разработке и тестах электрической силовой установки марки для Формулы Е.
Напомним, что Audi намерена приобрести мажортарную долю в команде Sauber и не просто поставлять ей с 2026 года свои силовые установки, но и принимать непосредственное участие в руководстве гоночным коллективом. При этом не совсем понятно, что будет с нынешним руководством Sauber.
Напомним, что сейчас эта команда выступает под брендом Alfa Romeo, а ее руководителем является Фредерик Вассер. Займет ли да Матта место Вассера, или они будут руководить командой совместно пока не ясно.
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Audi нашла руководителя для команды Ф1. Он выступал за Toyota
Кандидатом на роль главы формульного проекта бренда Audi является Кристиано да Матта