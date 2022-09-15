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Формула 1 Новости

Audi нашла руководителя для команды Ф1. Он выступал за Toyota

Кандидатом на роль главы формульного проекта бренда Audi является Кристиано да Матта

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Audi нашла руководителя для команды Ф1. Он выступал за Toyota
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Итальянская Gezetta dello Sport со ссылкой на собственные источники рассказывает подробности прихода немецкой марки Audi в Формулу 1. Большинство этих данных уже фигурировали в прессе, за исключением имени руководителя проекта.

Итак, по данным издания, одним из ключевых кандидатов на роль главы Audi в Формуле 1 является Кристиано да Матта. Это 48-летний бразильский гонщик, известный поклонникам Ф1 тем, что он в течение двух лет выступал за команду Toyota. Проведя 28 Гран При, да Матта заработал в общей сложности 13 очков.

Более всего бразилец известен выступлениями в американских гонках на машинах с открытыми колесами. В 2002 году он стал там чемпионом серии CART.

Да Матта также известен необычной аварией со своим участием. В 2006 году на тестах CART он на своем болиде сбил… выбежавшего на трассу оленя. Пилот получил серьезные повреждения и некоторое время провел в коме, однако в 2008 году смог вернуться в гонки.

С Audi да Матту связывает то, что он участвовал в разработке и тестах электрической силовой установки марки для Формулы Е.

Напомним, что Audi намерена приобрести мажортарную долю в команде Sauber и не просто поставлять ей с 2026 года свои силовые установки, но и принимать непосредственное участие в руководстве гоночным коллективом. При этом не совсем понятно, что будет с нынешним руководством Sauber.

Напомним, что сейчас эта команда выступает под брендом Alfa Romeo, а ее руководителем является Фредерик Вассер. Займет ли да Матта место Вассера, или они будут руководить командой совместно пока не ясно.

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