Audi: мы одни представляем Германию в Ф1. Но как же Mercedes и Porsche?

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Не успела марка Audi объявить о своем приходе в Формулу 1 с 2026 года в роли поставщика силовых установок, как она уже начала информационную войну против своего главного конкурента, компании Mercedes.

У себя в соцсетях Audi разместила пост со словами о том, что после более чем десятилетнего перерыва немецкие двигатели возвращаются в Формулу 1. Тем самым в Audi очевидно считают последними немецкими моторами силовые установки BMW, которые использовались в Формуле 1 до 2009 года.

Все это время, однако, в чемпионате присутствовали моторы Mercedes, но в Audi очевидно не признают их немецкими. Дело в том, что в середине 90-х Mercedes купила британского производителя гоночных двигателей Ilmor и с тех пор производит свои силовые установки на этом британском заводе. То есть формально двигатели Mercedes для Формулы 1 разрабатываются и производятся не в Германии.

Одновременно, в Формулу 1 приходит и марка Porsche, однако Audi их силовые установки за немецкие, похоже, тоже не считает. Все дело в том, что по слухам Porsche станут партнерами Red Bull, а быки уже строят завод двигателей в Англии. И Porsche просто присоединится к этому проекту, то есть делать моторы в Германии не будет.

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь