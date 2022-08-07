Audi или Andretti? Вольф объяснил, какая команда лучше для Ф1
Глава Mercedes дал боссам чемпионата мира совет, кому отдать последнюю вакансию в пелотоне
Экс-пилот Ф1 и глава собственной гоночной империи Майкл Андретти подал заявку на присоединение к Формуле 1 с 2024 года – сейчас в чемпионате десять команд, тогда как по договору с FIA их максимальное количество составляет 11.
Однако те, кто уже выступает в чемпионате, встретили такую идею прохладно: ведь тогда призовые придется делить на большее количество команд, что снизит призовые для каждой. Даже согласие Андретти внести $200 млн в специальный фонд для компенсации потерь не убедило паддок.
Есть слух, будто американцев не хотят пускать в пелотон, так как берегут единственную ваканcию для Audi, которая тоже нацелилась прийти в Ф1.
Глава команды Mercedes Тото Вольф подтвердил, что такая теория имеет под собой основания: он объяснил, что с коммерческой точки зрения присутствие баварского производителя выгоднее для спорта.
«Думаю, кто бы ни стал 11-й командой, кому бы ни отдали заявку, он должен продемонстрировать свою пользу для бизнеса, – объяснил австриец. – Andretti – серьезное имя. Я считаю, в Америке они делают исключительные вещи. Но мы как спорт и бизнес должны понимать, какую пользу они нам принесут.
Если в Ф1 придет производитель или крупная международная группа, способные продемонстрировать готовность потратить доллары на программу, маркетинг на различных рынках – это совсем другое дело, если ценность для всех команд чемпионата».
Майкл Андретти, генеральный директор и председатель Andretti Autosport
Фото: Андреас Байль
Он продолжил: «Сейчас есть десять франшиз, и все мы хотим увеличения их стоимости. Понятно, что выдав еще одну франшизу, вы не увеличите общую стоимость Формулы 1».
Пока в Audi не определились с тем, как именно вести программу в Ф1 – собственной командой или выкупив долю в одной из существующих. Поговаривают, что они всерьез присматриваются к Sauber.
Кроме Audi, концерн VW Group планирует с того же 2026 года вывести в Ф1 еще один свой бренд, Porsche. Он должен выкупить половину Red Bull Racing, хотя обе стороны продолжают упорно отрицать эти планы.
Алези призвал поклонников простить Ferrari
Эксперт назвал «немыслимыми» тактические действия Ferrari в Венгрии
Самое важное:
Ангела-хранитель. История женщины рядом с Льюисом
Невысокую блондинку, которая неотступно следует за семикратным чемпионом мира по паддоку и пит-лейну, часто видят в трансляциях все поклонники Ф1. Но кто она такая?
Эксперт назвал «немыслимыми» тактические действия Ferrari в Венгрии
Джолион Палмер разобрал работу штаба Скудерии на прошедшем Гран При – и пришел к неутешительным выводам
Audi или Andretti? Вольф объяснил, какая команда лучше для Ф1
Глава Mercedes дал боссам чемпионата мира совет, кому отдать последнюю вакансию в пелотоне
Алези призвал поклонников простить Ferrari
По словам экс-пилота Скудерии, в данном случае критика никак не поможет Ferrari победить в гонках