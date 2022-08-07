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Audi или Andretti? Вольф объяснил, какая команда лучше для Ф1

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Филип Клерен
Автор:
, журналист (Нидерланды)
Соавтор:
Джонатан Нобл
, редактор Ф1 (Global)
Audi или Andretti? Вольф объяснил, какая команда лучше для Ф1
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Экс-пилот Ф1 и глава собственной гоночной империи Майкл Андретти подал заявку на присоединение к Формуле 1 с 2024 года – сейчас в чемпионате десять команд, тогда как по договору с FIA их максимальное количество составляет 11. 

Однако те, кто уже выступает в чемпионате, встретили такую идею прохладно: ведь тогда призовые придется делить на большее количество команд, что снизит призовые для каждой. Даже согласие Андретти внести $200 млн в специальный фонд для компенсации потерь не убедило паддок.

Есть слух, будто американцев не хотят пускать в пелотон, так как берегут единственную ваканcию для Audi, которая тоже нацелилась прийти в Ф1.  

Глава команды Mercedes Тото Вольф подтвердил, что такая теория имеет под собой основания: он объяснил, что с коммерческой точки зрения присутствие баварского производителя выгоднее для спорта.  

«Думаю, кто бы ни стал 11-й командой, кому бы ни отдали заявку, он должен продемонстрировать свою пользу для бизнеса, – объяснил австриец. –  Andretti – серьезное имя. Я считаю, в Америке они делают исключительные вещи. Но мы как спорт и бизнес должны понимать, какую пользу они нам принесут.

Если в Ф1 придет производитель или крупная международная группа, способные продемонстрировать готовность потратить доллары на программу, маркетинг на различных рынках – это совсем другое дело, если ценность для всех команд чемпионата». 

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Фото: Андреас Байль

Он продолжил: «Сейчас есть десять франшиз, и все мы хотим увеличения их стоимости. Понятно, что выдав еще одну франшизу, вы не увеличите общую стоимость Формулы 1».

Пока в Audi не определились с тем, как именно вести программу в Ф1 – собственной командой или выкупив долю в одной из существующих. Поговаривают, что они всерьез присматриваются к Sauber.

Кроме Audi, концерн VW Group планирует с того же 2026 года вывести в Ф1 еще один свой бренд, Porsche. Он должен выкупить половину Red Bull Racing, хотя обе стороны продолжают упорно отрицать эти планы. 

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