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Формула 1 Новости

Audi и Porsche хотят сделать Ф1 полноприводной

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, редактор

Новые бренды готовы приходить в чемпионат лишь на своих условиях

Audi и Porsche хотят сделать Ф1 полноприводной

На прошлой неделе состоялось собрание Формулы 1 по поводу силовых установок, которые будут использоваться в чемпионате начиная с 2025 года. Помимо действующих команд Ф1, на встрече присутствовали представители Audi и Porsche. Эти бренды выражают интерес к выступлению в серии, но пока не приняли решения.

Важным вопросом для потенциальных новичков было упрощение моторов. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, стороны в целом согласились сохранить нынешние двигатели, сделав их проще и дешевле. Важным шагом к этому будет устранение блока MGU-H, который сложен и дорог в изготовлении. 

Однако у представителей концерна Volkswagen (в него входят и Audi, и Porsche) возникло еще одно пожелание: они хотят, чтобы болиды Ф1 стали полноприводными. Пока готовность к такому шагу выразили лишь в Ferrari, в то время как остальные производители выступили против.

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