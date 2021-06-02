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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Атлет и тиран. Цунода сравнил двух боссов Red Bull

По словам гонщика AlphaTauri, у Франца Тоста и Хельмута Марко очень мало общего

Атлет и тиран. Цунода сравнил двух боссов Red Bull

В нынешнем сезоне Формулы 1 Юки Цунода пробует доказать, что он достоин места в AlphaTauri – а потенциально готов претендовать и на кокпит в «старшей» команде Red Bull.

Этот путь до японца прошли Себастьян Феттель, Макс Ферстаппен, Даниил Квят и еще несколько пилотов – но куда больше тех, для кого AlphaTauri / Toro Rosso становилась последней командой в карьере.

Вот уже полтора десятка лет боссом в Фаэнце остается Франц Тост – австриец хорошо знает, как подходить к работе с молодыми пилотами и готовить их к продолжению карьеры. 

Однако, как рассказал Цунода, у его босса есть и другие заслуживающие внимания качества. 

«Он невероятно спокойный. И всегда поддерживает гонщиков, – объяснил Юки в подкасте Beyond the Grid. – Он уже уже так давно в Ф1, работал с множеством новичков, потому накопил огромный опыт. Достаточно вспомнить, как он привел к успеху Себастьяна Феттеля. 

Он никогда не заставляет меня делать то или это, но всегда готов дать совет. Даже после Имолы (где Цунода разбил машину в квалификации – прим.ред.) он лишь посмеялся надо мной. Никакого негатива. Он сказал: "Фигня случается" и "Думаю, ты просто очень хотел проехать быстро". 

А в Барселоне, где я наговорил лишнего по радио, Франц заметил: "Не волнуйся по поводу радио, это вообще ерунда. Ты должен концентрироваться на пилотировании и сообщать инженеру о сложностях". 

Я вообще считаю его добрым человеком. Хотя порой он и бывает строгим, но это только на пользу».

Юки добавил: «А еще он очень любит тренироваться. Я сам видел в Бахрейне, как в шесть утра он приходил из тренажерки, отправлялся на пробежку по пляжу, которая длилась полтора часа, а потом снова шел в зал. Он самый настоящий атлет. 

И еще он знает, как работать с гонщиками. Не как босс, а скорее как менеджер, который занимается психологией. И в этом он очень хорош. Я вообще воспринимаю его не как начальника, а скорее как коллегу». 

После такого ответа Цуноду спросили, каким он видит одного из главных боссов Red Bull, гоночного консультанта Хельмута Марко.

«Он совершенно другой, если сравнивать с Францем, – сказал японец. – Вот как раз он – настоящий босс. Помню, как перед Монако он сказал журналистам: "Главное тут – не разбить машину в тренировке". А я разбил… 

Ох и недоволен он был. Он вообще здорово давит на пилотов. Мы работаем вместе с 2019 года, когда я еще был в Формуле 2. Там мне было сложно, особенно на старте сезона, и он по-настоящему прессинговал меня.

Я знал, что для Суперлицензии мне нужно финишировать [в чемпионате-2020] как минимум четвертым. После первых гонок это казалось невыполнимым. Я был далеко позади, 12-м или 13-м. Он сказал мне: "Или получишь Суперлицензию, или…". Я думаю, вы догадались, что будет.

В каком-то смысле я его просто боюсь. Но сейчас мы порой беседуем на разные темы, вовсе не связанные с гонками».

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Дополнительная информация: Олег Карпов

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Пилоты Хельмут Марко , Юки Цунода

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