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Формула 1 Новости

Aston первым определился с расписанием тестов в Барселоне

Себастьян Феттель и Лэнс Стролл получат равное время за рулем нового болида

Aston первым определился с расписанием тестов в Барселоне
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Первые официальные тесты болидов Формулы 1 2022 года стартуют в Барселоне уже на следующей неделе. Команда Aston Martin, которая первой в этом году показала новый болид, первой же и сообщила о том, в каком порядке гонщики будут выезжать на трассу.

Согласно регламенту тестов, на трассе может одновременно находиться только один болид от каждой команды. Таким образом, в машине может быть либо Лэнс Стролл, либо Себастьян Феттель.

 

В Aston Martin решили предоставить им одинаковое количество времени, выделив для каждого по половине дня в каждый из дней тестов. При этом первым за руль в следующую среду утром сядет Феттель, он же начнет программу в финальный день в пятницу. А вот в четверг, напротив, Стролл поедет с утра, а Феттель – после обеда.

Напомним, что судя по всему только на тестах мы впервые увидим настоящие болиды Red Bull и Haas, так как на презентациях эти команды показали только ливреи на макетах 2021 года. Также до тестов запланированы презентации Mercedes и Alpine, и мы не знаем, покажут ли там настоящие машины или нет.

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