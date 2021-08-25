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Aston Martin вновь увела сотрудника у Red Bull
Автор: Александр Кабановский , Ответственный редактор
Команда сообщила на своем официальном сайте, что нашла ценные кадры в стане соперников
В последнее время вопрос борьбы за персонал вышел в Формуле 1 на новый уровень – он ощутимо испортил и без того непростые отношения между Red Bull и Mercedes, когда «Быки» стали активно нанимать в свое новое моторное подразделение сотрудников чемпионской команды.
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Но в целом подобный процесс является неотъемлемой частью Ф1. На этот раз потери понесла уже сама Red Bull. Как сообщила на своем официальном сайте Aston Martin, работавший ранее в Милтон-Кинсе Хит Кейд теперь станет ее начальником по персоналу.
Ранее в AMR из Red Bull уже перешли ведущие инженеры по аэродинамике Дэн Феллоуз и Эндрю Алесси.
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Как Баттон кровавыми ладонями заработал репутацию плейбоя
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Aston Martin вновь увела сотрудника у Red Bull
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