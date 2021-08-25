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Формула 1 Новость

Aston Martin вновь увела сотрудника у Red Bull

Автор:
, Ответственный редактор

Команда сообщила на своем официальном сайте, что нашла ценные кадры в стане соперников

Aston Martin вновь увела сотрудника у Red Bull

В последнее время вопрос борьбы за персонал вышел в Формуле 1 на новый уровень – он ощутимо испортил и без того непростые отношения между Red Bull и Mercedes, когда «Быки» стали активно нанимать в свое новое моторное подразделение сотрудников чемпионской команды. 

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Но в целом подобный процесс является неотъемлемой частью Ф1. На этот раз потери понесла уже сама Red Bull. Как сообщила на своем официальном сайте Aston Martin, работавший ранее в Милтон-Кинсе Хит Кейд теперь станет ее начальником по персоналу.

Ранее в AMR из Red Bull уже перешли ведущие инженеры по аэродинамике Дэн Феллоуз и Эндрю Алесси.

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