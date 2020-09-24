Aston Martin вернет в Формулу 1 зеленый цвет
Болиды, покрашенные в классический гоночный оттенок, появятся на старте гонок Ф1 после паузы длиной в шесть сезонов
После смены названия команда Racing Point поменяет и расцветку своих машин. При этом будет использован темно-зеленый цвет, который известен как «британский гоночный зеленый» и в который в течение многих десятилетий чуть ли не по умолчанию окрашивались сделанные в Британии гоночные болиды.
Такой информацией на пресс-конференции в рамках Гран При России с журналистами поделился Лэнс Стролл, пилот команды и сын ее ключевого совладельца Лоуренса Стролла. «Насколько я знаю, будет использован именно этот цвет – и я считаю, что это круто», –заявил гонщик.
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В последние десятилетия марка Aston Martin регулярно использовала различные оттенки зеленого цвета для машин заводской команды, выступающей в чемпионате мира по гонкам на выносливость. В Формуле 1 последними болидами, окрашенными в «британский гоночный зеленый», были машины коллектива Caterham, прекратившего свое существование в конце 2014 года.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Формула E , WEC
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Кирилл Качнов