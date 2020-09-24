Aston Martin вернет в Формулу 1 зеленый цвет

После смены названия команда Racing Point поменяет и расцветку своих машин. При этом будет использован темно-зеленый цвет, который известен как «британский гоночный зеленый» и в который в течение многих десятилетий чуть ли не по умолчанию окрашивались сделанные в Британии гоночные болиды.

Такой информацией на пресс-конференции в рамках Гран При России с журналистами поделился Лэнс Стролл, пилот команды и сын ее ключевого совладельца Лоуренса Стролла. «Насколько я знаю, будет использован именно этот цвет – и я считаю, что это круто», –заявил гонщик.

В последние десятилетия марка Aston Martin регулярно использовала различные оттенки зеленого цвета для машин заводской команды, выступающей в чемпионате мира по гонкам на выносливость. В Формуле 1 последними болидами, окрашенными в «британский гоночный зеленый», были машины коллектива Caterham, прекратившего свое существование в конце 2014 года.