Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Зайдль о Риккардо: Пока у него не выходит побороть сложности Следующая / Вольф поставил Боттаса в пример «жалобщикам и нытикам»
Формула 1 Новость

Aston Martin в цветах Aston Martin? Не все видят в этом логику!

По мнению компании BWT, возвращение британской команды к белому и розовому цветам пойдет на пользу всем спонсорам и проекту в целом

Aston Martin в цветах Aston Martin? Не все видят в этом логику!

Компания BWT не оставила надежды убедить коллектив Aston Martin использовать ее фирменные цвета – белый и розовый – как основные. Об этом немецкому сайту Speedweek рассказал генеральный директор компании Андреас Вайссенбахер.

Австрийская компания представлена в целом ряде гоночных чемпионатов – а с командой Ф1 начала сотрудничество еще в 2017 году, когда коллектив выступал под именем Force India. Спонсор остался с командой после смены владельца, иногда становясь титульным – и в течение четырех сезонов (2017-2020) цвета BWT были основными в дизайне болидов Force India и Racing Point.

Лэнс Стролл за рулем болида Racing Point на прошлогоднем Гран При Абу-Даби

Лэнс Стролл за рулем болида Racing Point на прошлогоднем Гран При Абу-Даби

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Однако после очередного переименования владелец команды Лоуренс Стролл предпочел подчеркнуть связь автопроизводителя и гоночного коллектива, перекрасив машины в т.н. «британский гоночный зеленый». Однако Вайссенбахер не считает эти действия логичными.

Читайте также:

«Если говорить об истории марки, все сходится, – цитирует менеджера Speedweek. – Но с точки зрения бизнеса это неправильно. В настоящий момент болиды Aston Martin не слишком сильно выделяются на трассе. И если бы их сделали розовыми, даже нынешний титульный спонсор [американская IT-компания Cognizant] был бы доволен – ведь машины стали бы заметнее.

Так что, речь не об эгоизме – у нас есть рациональные аргументы. Розовые машины лучше привлекают внимание и обеспечивают более сильный рекламный эффект. И Лоуренс Стролл понимает мою точку зрения – но пока мне не удалось убедить его».

При этом Вайссенбахер назвал отношения с британской компанией «чрезвычайно профессиональными» и заявил, что не ведет переговоров с другими коллективами Формулы 1.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Зайдль о Риккардо: Пока у него не выходит побороть сложности

Предыдущая новость

Зайдль о Риккардо: Пока у него не выходит побороть сложности

Следующая новость

Вольф поставил Боттаса в пример «жалобщикам и нытикам»

Вольф поставил Боттаса в пример «жалобщикам и нытикам»
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

СМИ: Red Bull увеличила мощность мотора в обход правил

54 мин
2
Формула 1

Хэмилтон нарушил джентльменское соглашение. И поплатился поулом

18 ч
3
Формула 1

Мазеспиннер. Команда сделала Мазепину издевательский подарок

1 ч
4
Формула 1

Ф1 уезжает из Сочи на «Игору Драйв». А что это за трасса-то?

1 дн
5
Формула 1

Гран При Штирии: стартовая решетка

22 ч
Самое важное:
Онлайн. Гран При Штирии. Гонка
Формула 1

Онлайн. Гран При Штирии. Гонка

17мин
СМИ: Red Bull увеличила мощность мотора в обход правил
Формула 1

СМИ: Red Bull увеличила мощность мотора в обход правил

54мин
Мазеспиннер. Команда сделала Мазепину издевательский подарок
Формула 1

Мазеспиннер. Команда сделала Мазепину издевательский подарок

1 ч
Вольф поставил Боттаса в пример «жалобщикам и нытикам»
Формула 1

Вольф поставил Боттаса в пример «жалобщикам и нытикам»

2 ч
Aston Martin в цветах Aston Martin? Не все видят в этом логику!
Формула 1

Aston Martin в цветах Aston Martin? Не все видят в этом логику!

2 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
Новый техдиректор Aston Martin не сможет сразу начать работать
Формула 1

Новый техдиректор Aston Martin не сможет сразу начать работать

Aston Martin переманила технического директора из Red Bull
Формула 1

Aston Martin переманила технического директора из Red Bull

Вылет с трассы помешал Феттелю финишировать выше 9-го места Гран При Франции
Формула 1

Вылет с трассы помешал Феттелю финишировать выше 9-го места

Самое читаемое Сегодня

СМИ: Red Bull увеличила мощность мотора в обход правил
Формула 1 Формула 1

СМИ: Red Bull увеличила мощность мотора в обход правил

Хэмилтон нарушил джентльменское соглашение. И поплатился поулом
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон нарушил джентльменское соглашение. И поплатился поулом

Мазеспиннер. Команда сделала Мазепину издевательский подарок
Формула 1 Формула 1

Мазеспиннер. Команда сделала Мазепину издевательский подарок

Ф1 уезжает из Сочи на «Игору Драйв». А что это за трасса-то?
Формула 1 Формула 1

Ф1 уезжает из Сочи на «Игору Драйв». А что это за трасса-то?

Гран При Штирии: стартовая решетка
Формула 1 Формула 1

Гран При Штирии: стартовая решетка

Вольф поставил Боттаса в пример «жалобщикам и нытикам»
Формула 1 Формула 1

Вольф поставил Боттаса в пример «жалобщикам и нытикам»

Aston Martin в цветах Aston Martin? Не все видят в этом логику!
Формула 1 Формула 1

Aston Martin в цветах Aston Martin? Не все видят в этом логику!

Блестящий Норрис и скатившийся Перес. Герои и неудачники Австрии
Формула 1 Формула 1

Блестящий Норрис и скатившийся Перес. Герои и неудачники Австрии

Самое важное:

Онлайн. Гран При Штирии. Гонка
Формула 1 Формула 1

Онлайн. Гран При Штирии. Гонка

СМИ: Red Bull увеличила мощность мотора в обход правил
Формула 1 Формула 1

СМИ: Red Bull увеличила мощность мотора в обход правил

Мазеспиннер. Команда сделала Мазепину издевательский подарок
Формула 1 Формула 1

Мазеспиннер. Команда сделала Мазепину издевательский подарок

Вольф поставил Боттаса в пример «жалобщикам и нытикам»
Формула 1 Формула 1

Вольф поставил Боттаса в пример «жалобщикам и нытикам»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.