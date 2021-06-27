Компания BWT не оставила надежды убедить коллектив Aston Martin использовать ее фирменные цвета – белый и розовый – как основные. Об этом немецкому сайту Speedweek рассказал генеральный директор компании Андреас Вайссенбахер.

Австрийская компания представлена в целом ряде гоночных чемпионатов – а с командой Ф1 начала сотрудничество еще в 2017 году, когда коллектив выступал под именем Force India. Спонсор остался с командой после смены владельца, иногда становясь титульным – и в течение четырех сезонов (2017-2020) цвета BWT были основными в дизайне болидов Force India и Racing Point.

Лэнс Стролл за рулем болида Racing Point на прошлогоднем Гран При Абу-Даби Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Однако после очередного переименования владелец команды Лоуренс Стролл предпочел подчеркнуть связь автопроизводителя и гоночного коллектива, перекрасив машины в т.н. «британский гоночный зеленый». Однако Вайссенбахер не считает эти действия логичными.

«Если говорить об истории марки, все сходится, – цитирует менеджера Speedweek. – Но с точки зрения бизнеса это неправильно. В настоящий момент болиды Aston Martin не слишком сильно выделяются на трассе. И если бы их сделали розовыми, даже нынешний титульный спонсор [американская IT-компания Cognizant] был бы доволен – ведь машины стали бы заметнее.

Так что, речь не об эгоизме – у нас есть рациональные аргументы. Розовые машины лучше привлекают внимание и обеспечивают более сильный рекламный эффект. И Лоуренс Стролл понимает мою точку зрения – но пока мне не удалось убедить его».

При этом Вайссенбахер назвал отношения с британской компанией «чрезвычайно профессиональными» и заявил, что не ведет переговоров с другими коллективами Формулы 1.

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