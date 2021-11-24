Aston Martin увела у Mercedes главного спеца по аэродинамике

Глава отдела аэродинамики входит в число ключевых сотрудников команды, в отношении которых действует правило обязательного вынужденного отпуска протяженностью в один год – так что приступить к работе на новом месте он сможет не ранее октября 2022-го.

Новость о переходе Бландена стала неожиданностью, так как две команды тесно сотрудничают в техническом плане, и прежде Aston Martin не переманивала из Mercedes специалистов такого уровня.

Представитель AMR сообщил Motorsport.com: «Мы можем подтвердить, что Эрик Бланден начнет работу в команде в будущем году, точная дата еще не определена. Переход из Mercedes является дружественным».

Также в коллективе Лоуренса Стролла пока не определились, какой именно пост займет француз.

Бланден начал карьеру инженера в компании Fondmetal Technologies, где занимался продувками в аэродинамической трубе. В 2002-м он пришел в Ф1, его первой командой стала Jaguar Racing, где Эрик оставался до 2009 года, став одним из ключевых специалистов по аэродинамике.

В то время он работал в Red Bull, как стала называться команда, вместе с Дэном Фэллоузом – тот недавно сменил «Быков» на Aston и с будущего сезона станет в Сильверстоуне техническим директором.

После 14 месяцев работы в Ferrari Бланден с мая 2011-го перешел в Mercedes, где оставался с того времени. Осенью 2017 года он возглавил департамент аэродинамики чемпионов мира.

Эрик Бланден с гонщиками Mercedes на подиуме после победы Валттери Боттаса на Гран При Японии 2019 года Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Бланден стал очередным усилением Aston Martin в рамках кампании владельца команды Лоуреса Стролла по усилению конструкторского бюро.

Кроме Фэллоуза команду пополнили глава инженерного департамента Лука Фурбатто, перешедший из Alfa Romeo, и руководитель операционного отдела Эндрю Алесси – также из Red Bull.