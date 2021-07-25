Aston Martin станет чемпионом за 5 лет? Ответ Переса
Чеко верит в свою бывшую команду
Серхио Перес покинул Aston Martin в конце прошлого года, проведя в команде под разными названиями семь лет. Со сменой бренда в этом сезоне владелец команды Лоуренс Стролл поставил ей цель войти в число претендентов на титул в течение пяти лет.
По мнению Переса, такая цель для его бывшего коллектива вполне достижима.
«За пять лет многое может произойти, – цитирует Переса RaceFans. – Лоуренс и его команда в курсе, что в Ф1 на успех может уйти много времени.
У них очень хорошие сотрудники. Энди Стивенсон, Отмар Сафнауэр, руководители, инженеры. Очень сильные работники. Думаю, вопрос в том, как быстро команда сможет расти, но сотрудники у нее очень хорошие. Надеюсь, они на много лет останутся вместе».
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