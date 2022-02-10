Aston Martin собрался сам делать моторы? Или сменить поставщика?
Технический директор команды намекнул, что хотел бы как минимум участвовать в разработке двигателей
Несколько лет назад тогдашний глава компании Aston Martin Эндрю Палмер заявлял, что автопроизводителю в теории по силам самостоятельно разработать и запустить в производство силовые установки для Формулы 1.
Тогда Aston Martin был спонсором команды Red Bull, и речь шла именно о создании моторов для «Быков». В итоге саму компанию купил Лоуренс Стролл, объединив Aston Martin с собственной командой в Формуле 1, которая тогда называлась Racing Point. Спонсорский контракт с Red Bull был прерван, а Палмера уволили.
Спустя более двух лет, на сегодняшней презентации болида Aston Martim AMR22, технического главу команды Эндрю Грина вновь спросили, не планирует ли автомобильная компания сама делать моторы для Ф1. И Грин ответил словами, которые можно понимать и как возможность самостоятельного производства, и как вариант, что Aston Martin найдет для себя нового, эксклюзивного поставщика взамен Mercedes.
«Думаю, что учитывая наши амбиции, мы определенно изучим вопрос о самостоятельной разработке силовых установок в будущем, – заявил Грин. – В 2026 году грядет смена регламента на моторы. И мы, как команда, хотели бы быть причастны к разработке новых агрегатов.
К тому же теперь у нас есть новый спонсор в лице Aramco. Посмотрим, как будет развиваться дискуссия о новых силовых установок. Мы очень внимательно следим за этим, чтобы понять, где мы можем выиграть».
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