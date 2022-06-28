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Формула 1 Новости

Aston Martin собрались ускориться на 0,5 секунды в Сильверстоуне

Команда понадеялась стать четвертой по скорости и обогнать Alpine

Соавтор:
Сергей Иванов
, Редактор
Aston Martin собрались ускориться на 0,5 секунды в Сильверстоуне
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После покупки бизнесменом Лоуренсом Строллом, команда Force India, переименованная сначала в Racing Point, а затем и в Aston Martin считалась наиболее амбициозной в Формуле 1. Однако пока заметного прогресса она не добилась, если не сказать обратного.

Aston Martin первой в этом сезоне показала болид 2022 года и первой начала серьезно его обновлять. Очередную порцию обновлений установят перед Гран При Великобритании. И в команде рассчитывают, что это позволит сократить время прохождения круга сразу на полсекунды, что выведет ее в лидеры так называемой средней группы.

«Нашим болидам до сих пор не подходили трассы вроде британской, – признал новый глава Aston Martin Майк Крак. – Вот почему мы привезем обновления именно в Сильверстоун. У нас просто нет выбора, иначе мы проиграем.

Мы надеемся прибавить 0,3 – 0,5 секунды с круга. Не думаю, что этого будет достаточно, чтобы нагнать Mercedes. Но мы можем опередить Alpine и остальные команды средней группы».

Журналист Motorsport.com оторвался от провода и поехал смотреть гонки. Но не остался без энергии: розетку теперь можно взять с собой!
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