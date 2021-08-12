Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1 Следующая / Эйткен про 2022 год: Я могу хорошо поработать в Williams
Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Aston Martin сняла апелляцию по делу Феттеля

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Команда передумала бороться за второе место в Венгрии

Aston Martin сняла апелляцию по делу Феттеля

Aston Martin решила отказаться от апелляции на дисквалификацию Себастьяна Феттеля по итогам Гран При Венгрии. Немец финишировал вторым, но после гонки в его баке не нашлось литра топлива для обязательной проверки. Из-за этого FIA исключила его из протокола.

Однако, данные телеметрии показывали, что топливо в баке есть, но его не смогли извлечь из-за поломки насоса. Поэтому Aston Martin сразу подала апелляцию и запросила пересмотр дела. Оно было пересмотрено на этой неделе, но решение судей не изменилось.

Выяснилось, что недостаток топлива был вызван поломкой, которая привела к его утечке. Доказать, что топлива в баке было больше 1 литра в Aston Martin тоже не смогли.

«Обдумав свою позицию и вердикт стюардов о найденном явном свидетельстве поломки топливной системы, мы решили отказаться от апелляции, так как это процесс перевесит возможные плюсы от его исхода», – говорится в заявлении команды.

Дисквалификация Феттеля принесла второе место в гонке Льюису Хэмилтону и третье – Карлосу Сайнсу.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1

Предыдущая новость

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1

Следующая новость

Эйткен про 2022 год: Я могу хорошо поработать в Williams

Эйткен про 2022 год: Я могу хорошо поработать в Williams
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1

4 ч
2
Формула 1

«Это не другая команда, а другая категория». Перес про Red Bull

9 ч
3
Формула 1

Тодт рассказал о последствиях травмы Михаэля Шумахера

1 дн
4
Формула 1

Мнение: дисквалификация Феттеля – позор Формулы 1

1 дн
5
Формула 1

Ведущий Top Gear в гневе: Хэмилтону надо надрать задницу

1 дн
Самое важное:
Эйткен про 2022 год: Я могу хорошо поработать в Williams
Формула 1

Эйткен про 2022 год: Я могу хорошо поработать в Williams

2 ч
Aston Martin сняла апелляцию по делу Феттеля
Формула 1

Aston Martin сняла апелляцию по делу Феттеля

3 ч
Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1
Формула 1

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1

4 ч
Вольф назвал 6 команд-претендентов на титул в 2022 году
Формула 1

Вольф назвал 6 команд-претендентов на титул в 2022 году

7 ч
Урок для Льюиса и агрессивная езда. Ферстаппен про Сильверстоун
Формула 1

Урок для Льюиса и агрессивная езда. Ферстаппен про Сильверстоун

7 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Судьи FIA оставили в силе дисквалификацию Феттеля Гран При Венгрии
Формула 1

Судьи FIA оставили в силе дисквалификацию Феттеля

«Понял, что могу». 15 кругов, которые изменили Норриса
Формула 1

«Понял, что могу». 15 кругов, которые изменили Норриса

Mercedes удивило отсутствие большого крыла Red Bull в Венгрии Гран При Венгрии
Формула 1

Mercedes удивило отсутствие большого крыла Red Bull в Венгрии

Себастьян Феттель Больше от
Себастьян Феттель
Мнение: дисквалификация Феттеля – позор Формулы 1 Гран При Венгрии
Формула 1

Мнение: дисквалификация Феттеля – позор Формулы 1

FIA назначила дату слушаний по апелляции Aston Martin
Формула 1

FIA назначила дату слушаний по апелляции Aston Martin

Сколько Феттель выиграл из-за недолива топлива? Ответ Ральфа Гран При Венгрии
Формула 1

Сколько Феттель выиграл из-за недолива топлива? Ответ Ральфа

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
Не только Williams. Де Врис может оказаться в команде посильнее Гран При Венгрии
Формула 1

Не только Williams. Де Врис может оказаться в команде посильнее

Анализ: как Aston Martin попробует вернуть Феттелю второе место Гран При Венгрии
Формула 1

Анализ: как Aston Martin попробует вернуть Феттелю второе место

Завал на старте в Венгрии: видео, 13 фото и цитаты пилотов Гран При Венгрии
Формула 1

Завал на старте в Венгрии: видео, 13 фото и цитаты пилотов

Самое читаемое Сегодня

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1
Формула 1 Формула 1

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1

«Это не другая команда, а другая категория». Перес про Red Bull
Формула 1 Формула 1

«Это не другая команда, а другая категория». Перес про Red Bull

Тодт рассказал о последствиях травмы Михаэля Шумахера
Формула 1 Формула 1

Тодт рассказал о последствиях травмы Михаэля Шумахера

Мнение: дисквалификация Феттеля – позор Формулы 1
Формула 1 Формула 1

Мнение: дисквалификация Феттеля – позор Формулы 1

Ведущий Top Gear в гневе: Хэмилтону надо надрать задницу
Формула 1 Формула 1

Ведущий Top Gear в гневе: Хэмилтону надо надрать задницу

Вольф назвал 6 команд-претендентов на титул в 2022 году
Формула 1 Формула 1

Вольф назвал 6 команд-претендентов на титул в 2022 году

Урок для Льюиса и агрессивная езда. Ферстаппен про Сильверстоун
Формула 1 Формула 1

Урок для Льюиса и агрессивная езда. Ферстаппен про Сильверстоун

Aston Martin сняла апелляцию по делу Феттеля
Формула 1 Формула 1

Aston Martin сняла апелляцию по делу Феттеля

Самое важное:

Эйткен про 2022 год: Я могу хорошо поработать в Williams
Формула 1 Формула 1

Эйткен про 2022 год: Я могу хорошо поработать в Williams

Aston Martin сняла апелляцию по делу Феттеля
Формула 1 Формула 1

Aston Martin сняла апелляцию по делу Феттеля

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1
Формула 1 Формула 1

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1

Вольф назвал 6 команд-претендентов на титул в 2022 году
Формула 1 Формула 1

Вольф назвал 6 команд-претендентов на титул в 2022 году

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.