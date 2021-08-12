Aston Martin сняла апелляцию по делу Феттеля

Aston Martin решила отказаться от апелляции на дисквалификацию Себастьяна Феттеля по итогам Гран При Венгрии. Немец финишировал вторым, но после гонки в его баке не нашлось литра топлива для обязательной проверки. Из-за этого FIA исключила его из протокола.

Однако, данные телеметрии показывали, что топливо в баке есть, но его не смогли извлечь из-за поломки насоса. Поэтому Aston Martin сразу подала апелляцию и запросила пересмотр дела. Оно было пересмотрено на этой неделе, но решение судей не изменилось.

Выяснилось, что недостаток топлива был вызван поломкой, которая привела к его утечке. Доказать, что топлива в баке было больше 1 литра в Aston Martin тоже не смогли.

«Обдумав свою позицию и вердикт стюардов о найденном явном свидетельстве поломки топливной системы, мы решили отказаться от апелляции, так как это процесс перевесит возможные плюсы от его исхода», – говорится в заявлении команды.

Дисквалификация Феттеля принесла второе место в гонке Льюису Хэмилтону и третье – Карлосу Сайнсу.