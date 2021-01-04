Aston Martin покажет ливрею и машину в феврале
Британская команда обозначила дату своей презентации, но пока лишь с точностью до месяца
В первые же часы нового года коллектив Лоуренса Стролла, сменивший имя с Racing Point на Aston Martin, показал свой новый логотип.
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Спустя три дня его пресс-служба поделилась дальнейшими планами на будущее. Aston Martin официально поприветствовала четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля и объявила, что проведет презентацию в феврале 2021 года.
Точная дата пока не названа, но уже известно, что команда покажет как обновленное шасси (его индекс также пока неизвестен), так и фирменную заводскую ливрею.
«У нас был практически год на подготовку, и теперь мы очень ждем, какой окажется реакция на показ нашего нового лица – Aston Martin Formula 1 Team, – сказал глава проекта Отмар Сафнауэр. – Представлять этот культовый бренд – огромная привилегия для каждого нашего сотрудника.
У нас есть репутация тех, кто готов сражаться с тяжеловесами, и мы уверены, что сможем постоять за имя Aston Martin».
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Ранее Ferrari объявила, что проведет презентацию новой машины в два приема: сначала состоится традиционное мероприятие для гостей и журналистов в Маранелло, но без демонстрации новинки, а затем SF21 представят в рабочей обстановке на трассе в Барселоне прямо перед стартом тестов 1-3 марта.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Aston Martin Racing
|Автор
|Люк Смит