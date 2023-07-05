Aston Martin проведет британский Гран При в особой ливрее. Впрочем, все равно зеленой
Команда подписала контракт с производителем масел и смазок Valvoline, чьи логотипы появятся на машинах Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла в Сильверстоуне
Американская компания Valvoline Global принадлежит концерну Aramco, который является титульным спонсором AMR. В Сильвертоуне традиционную зеленую ливрею команды дополнят красно-синие цвета Valvoline
При этом логотипы сохранятся на машине и в дальнейшем, а вот специальная ливрея, незначительно отличающаяся от обычной, будет использована только по ходу одного уик-энда.
Ливрея Aston Martin для Гран При Великобритании
Фото: Aston Martin
Aramco выкупила Valvoline в начале этого года за $2,65 млрд.
Ранее этот бренд был представлен в самых разных гонках, прежде всего американских NASCAR и IndyCar. В Формуле 1 его логотипы можно было увидеть на машинах Lotus в конце 70-х годов, также компания была партнером российской Marussia F1.
Ливрея Aston Martin для Гран При Великобритании
Фото: Aston Martin
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