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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Aston Martin проведет британский Гран При в особой ливрее. Впрочем, все равно зеленой

Команда подписала контракт с производителем масел и смазок Valvoline, чьи логотипы появятся на машинах Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла в Сильверстоуне

Филип Клерен
Автор:
Ливрея Aston Martin для Гран При Великобритании

Американская компания Valvoline Global принадлежит концерну Aramco, который является титульным спонсором AMR. В Сильвертоуне традиционную зеленую ливрею команды дополнят красно-синие цвета Valvoline 

При этом логотипы сохранятся на машине и в дальнейшем, а вот специальная ливрея, незначительно отличающаяся от обычной, будет использована только по ходу одного уик-энда.

Ливрея Aston Martin для Гран При Великобритании

Ливрея Aston Martin для Гран При Великобритании

Фото: Aston Martin

Aramco выкупила Valvoline в начале этого года за $2,65 млрд. 

Ранее этот бренд был представлен в самых разных гонках, прежде всего американских NASCAR и IndyCar. В Формуле 1 его логотипы можно было увидеть на машинах Lotus в конце 70-х годов, также компания была партнером российской Marussia F1.  

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Ливрея Aston Martin для Гран При Великобритании

Ливрея Aston Martin для Гран При Великобритании

Фото: Aston Martin

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