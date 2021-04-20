Aston Martin продолжает требовать смены правил в Ф1

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Руководство Aston Martin продолжает переговоры с FIA по поводу изменения текущего технического регламента. Перед сезоном федерация в обязательном порядке изменило днища всех машин, сократив область перед колесами. Это было сделано для снижения прижимной силы.
Однако, по мнению экспертов, изменения по-разному повлияли на команды. Машины с высоким углом наклона днища почти не почувствовали перемен, а вот болиды с низким углом атаки сильно потеряли в скорости. Таким образом, главными жертвами нового регламента стали Aston Martin и Mercedes.
«У нас было несколько встреч с FIA [в Имоле], – рассказал босс AMR Отмар Сафнауэр. – Мы пытаемся все понять и убедиться, что все сделано надлежащим образом. Более детальный комментарий сможем дать через несколько дней».
Ранее Сафнауэр говорил, что если FIA не найдет выхода из сложившейся ситуации, его команда готова пойти в суд.
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|Серия
|Формула 1
|Команды
|Aston Martin Racing
|Автор
|Иван Матушкин