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Aston Martin завершила сезон-2022 лишь на седьмой строчке Кубка конструкторов, но стала автором едва ли не самого дерзкого технического решения по ходу чемпионата. В Венгрии на ее машине появилось заднее крыло, поверх торцевых пластин которого располагались каплевидные приливы (на фото ниже).

Они отвечали всем требованиям регламента, но шли вразрез с его пресловутым духом, так как генерировали завихрения и осложняли соперникам преследование гонщиков на AMR22. Боссы Формулы 1 оперативно скорректировали правила и запретили использование этого решения в новом сезоне, однако в Aston Martin признались, что уже нашли в правилах новые лазейки.

В интервью, опубликованном (что примечательно) на официальном сайте команды, заместитель ее технического директора Эрик Бланден рассказал: «В конструкции новой машины мы использовали несколько умных инноваций. они стали вишенкой на торте. Они не обязательны, но очень здорово, что удалось их отыскать.

Это очень приятно, когда ты находишь небольшие лазейки в правилах т используешь себе на пользу, но не так часто выходит построить на них всю концепцию машины. Важно, чтобы базис был верным, а уж тогда на нем можно строить все остальное».

Он продолжил: «Когда начинаешь проект новой машины, прежде всего нужно понять, как исправить слабости, выявленные в предыдущем сезоне. Также важно определить такую архитектуру, которая оставит как можно больший потенциал для дальнейших доработок.

Если избрать неверную основную идею, в итоге тебе придется сражаться с самим собой, у тебя не будет возможности для развития такой машины. И выбраться из такого замкнутого круга будет непросто».

Заднее антикрыло Aston Martin AMR22, Гран При Венгрии

Машину нового сезона Aston martin покажет у себя на базе в Сильверстоуне 13 февраля. Ожидается, что она будет сильно отличаться от предшественницы, которую пришлось радикально переделывать прямо по ходу чемпионата из-за ошибки избранной концепции.

«Мы вынесли уроки из этой истории, – объяснил Бланден. – AMR23 станет совершенно новой, cовсем не такой, как AMR22. Мы переделали более 90% деталей и более 95% всех аэродинамических поверхностей».

Также он подтвердил, что на презентации покажут не макет и не упрощенное шасси, а настоящую AMR23: «Как и в прошлом году, мы возьмем реальную машину. Мы не хотим огорчать болельщиков».

Гонщиками Aston Martin в новом сезоне Ф1 станут Фернандо Алонсо, сменивший завершившего карьеру Себастьяна Феттеля, и сын владельца команды Лэнс Стролл.