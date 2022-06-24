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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Aston Martin привезет очередное обновление машины в Сильверстоун

В домашней гонке команда рассчитывает сделать очередной шаг вперед, опираясь на недавние успехи

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Aston Martin привезет очередное обновление машины в Сильверстоун
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После слабого старта сезона Aston Martin серьезно обновила свою машину в Барселоне, после чего та стала внешне очень похожей на Red Bull. FIA подтвердила, что никакие правила при этом не нарушены, а результаты пилотов в дальнейшем выросли – Себастьян Феттель даже финишировал шестым в Баку. 

Как рассказал глава Aston Майк Крак, сейчас важно умерить свои амбиции и продолжать погоню за соперниками. Для этого в следующий уик-энд на британском Гран При AMR22 получит новые улучшения. 

«Мы подготовили кое-что к Барселоне, но если вспомнить ту гонку, нам все равно сильно не хватало скорости, а результаты остались по сути прежними, – объяснил Крак по ходу уик-энда в Монреале. – Дело в том, что машина стала чуть лучше, но также сказалась и трасса.

Если бы мы провели три последние гонки на таких трассах, как в Барселоне, то смотрелись бы в них не столь здорово. 

Нам надо оставаться реалистами. Впереди вновь трассы такого типа, так что нам очень нужны новинки. Мы готовим обновления, чтобы остаться конкурентоспособными. Хотя в Сильверстоуне будут доработки практически у всех».

На вопрос о том, не опасается ли он, что на британском этапе у Aston Martin повторятся сложности Барселоны, глава команды ответил: «Без обновлений машины они были бы неизбежны. 

Но, как я уже говорил, мы привезем доработки. Так что многое будет зависеть от того, сколь серьезным окажется наш прогресс в сравнении с соперниками».

По итогам девяти Гран При команда из Сильверстоуна идет восьмой в Кубке конструкторов, отставая на 11 очков от AlphaTauri, но опережая Haas и Williams.

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