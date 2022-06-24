Aston Martin привезет очередное обновление машины в Сильверстоун

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После слабого старта сезона Aston Martin серьезно обновила свою машину в Барселоне, после чего та стала внешне очень похожей на Red Bull. FIA подтвердила, что никакие правила при этом не нарушены, а результаты пилотов в дальнейшем выросли – Себастьян Феттель даже финишировал шестым в Баку.

Как рассказал глава Aston Майк Крак, сейчас важно умерить свои амбиции и продолжать погоню за соперниками. Для этого в следующий уик-энд на британском Гран При AMR22 получит новые улучшения.

«Мы подготовили кое-что к Барселоне, но если вспомнить ту гонку, нам все равно сильно не хватало скорости, а результаты остались по сути прежними, – объяснил Крак по ходу уик-энда в Монреале. – Дело в том, что машина стала чуть лучше, но также сказалась и трасса.

Если бы мы провели три последние гонки на таких трассах, как в Барселоне, то смотрелись бы в них не столь здорово.

Нам надо оставаться реалистами. Впереди вновь трассы такого типа, так что нам очень нужны новинки. Мы готовим обновления, чтобы остаться конкурентоспособными. Хотя в Сильверстоуне будут доработки практически у всех».

На вопрос о том, не опасается ли он, что на британском этапе у Aston Martin повторятся сложности Барселоны, глава команды ответил: «Без обновлений машины они были бы неизбежны.

Но, как я уже говорил, мы привезем доработки. Так что многое будет зависеть от того, сколь серьезным окажется наш прогресс в сравнении с соперниками».

По итогам девяти Гран При команда из Сильверстоуна идет восьмой в Кубке конструкторов, отставая на 11 очков от AlphaTauri, но опережая Haas и Williams.