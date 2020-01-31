Aston Martin прекратит спонсировать Red Bull с 2021 года
Австрийская команда лишится титульного спонсора после сделки с участием Лоуренса Стролла.
Вследствие приобретения долю в Aston Martin канадским миллиардером Лоуренсом Строллом, компания в конце текущего года прекратит свое сотрудничество с Red Bull Racing. Стролл владеет командой Racing Point, которая с 2021 года будет переименована в Aston Martin. Соответственно, британский бренд больше не будет выступать титульным спонсором Red Bull. Тем не менее, в 2020 году стороны продолжат совместную работу.
«Мы объявили о планах начать новое сотрудничество в области автоспорта с Racing Point. Мы хотели бы поблагодарить Red Bull, которых мы продолжим спонсировать в этом году, за их сотрудничество и поддержку», – цитирует пресс-релиз главу Aston Martin Энди Палмера.
Стролл стал акционером Aston Martin сегодня. Ранее сообщалось, что он вместе с брендом может выкупить Mercedes, однако эти слухи не оправдались.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Aston Martin прекратит спонсировать Red Bull с 2021 года
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