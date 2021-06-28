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Формула 1 Новости

Aston Martin представила 1000-сильный гиперкар

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Участие в работе над моделью Valkyrie AMR Pro принимали Эдриан Ньюи и Себастьян Феттель, а на трассе машина должна ехать в темпе Формулы 1

Aston Martin представила 1000-сильный гиперкар

Изначально в Aston Martin собирались построить на базе своей модели Valkyrie гоночную версию для участия в «24 часах Ле-Мана», а также лимитированную серию дорожных машин. 

Однако после того, как компанию выкупил консорциум Лоуренса Стролла, спортивная программа была скорректирована в пользу Формулы 1, а от первоначального проекта Valkyrie Pro осталась только дорожная часть.

В понедельник Aston Martin раскрыла детали проекта: решено отказаться от гибридной силовой установки в пользу более легкого и мощного классического двигателя. Главный конструктор Эдриан Ньюи назвал эту версию «Valkyrie на стероидах».

«Как только Aston Martin Valkyrie появилась на свет, мы начали дискуссии о ее адаптации для гонок, чтобы побороться за победу в общем зачете в Ле-Мане, – цитирует Ньюи пресс-служба. – Для этого требовались доработки в нескольких областях, включая иное расположение двигателя и коробки передач, увеличение колесной базы и повышение аэродинамической эффективности.

Этот проект доставил много удовольствия, мы продвинулись весьма далеко – но затем, к сожалению, программа была остановлена. Но проделанная нами работа пригодилась для AMR Pro. Эта версия серьезно улучшена по сравнению с исходной, по сути это Aston Martin Valkyrie на стероидах.

Ее возможности находятся на очень высоком уровне – гораздо выше, чем у прежних гоночных машин, и даже выше топового класса LMP. Будет очень интересно увидеть эту машину в деле и посмотреть на ее реальный потенциал».

Разработкой Valkyrie AMR Pro Ньюи занимался в рамках компании Red Bull Advanced Technologies. Новинка получила мотор Cosworth V12 объемом 6,5 литров и мощностью свыше 1000 л.с.

При этом, так как больше не было необходимости учитывать гоночные технические требования, создатели активно использовали принцип граунд-эффекта. По словам разработчиков, после отказа от тяжелой гибридной системы машина «близка по возможностям к Ф1» и сможет преодолеть круг по трассе в Ле-Мане за 3 минуты и 20 секунд – то есть на уровне гоночных гиперкаров WEC. 

Как сообщили в Aston Martin, гонщики команды Ф1 Себастьян Феттель и Лэнс Стролл будут задействованы на финальной стадии доводки машины. 

О том, когда будут завершены работы над Valkyrie Pro, информации пока нет.

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