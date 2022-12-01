Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В первом сезоне, который Aston Martin проводила после переименования из Racing Point, ее лидером стал четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель. С 2023 года немца сменит другой обладатель титулов – перешедший из Alpine Фернандо Алонсо.

Инженерную бригаду за последнее время усилили специалисты из разных уголков паддока, и после нескольких сезонов, когда команде удавалось со скромным бюджетом успешно сражаться с соперниками из более тяжелой весовой категории, сейчас она всерьез нацелена войти в число лидеров Ф1.

В марте 2021-го Стролл озвучил пятилетний план развития Aston Martin, включавший борьбу за титулы. Его важной частью было возведение совершенно новой базы в Сильверстоуне, построенной и оснащенной по последнему слову техники. В сентября того же года начались строительные работы на участке площадью 37 000 квадратных метров, примыкающем к старой фабрике, построенной еще Эдди Джорданом в начале 90-х.

Открытие запланировано на 2023-й.

На прошлой неделе Motorsport.com включили в группу избранных медиа, получивших возможность побывать в святая святых Aston Martin и своими глазами увидеть, как чертежи превращаются в реальные сооружения, которые должны стать фундаментом для движения команды к победам.

С самого начала строительства Стролл пообещать сделать новый дом своей команды «базой McLaren наоборот» – нарочито функциональным, без той внешней эстетики, которую можно видеть в Уокинге.

Здание состоит из трех корпусов-коробок, первая из которых должна быть готова к маю следующего года. Это основное здание гоночной команды, где станут разрабатывать машины и проводить большую часть работ с ними.

Второй корпус предназначен для аэродинамической трубы и всего, что с ней связано. Его рассчитывают запустить в третьем квартале 2024-го. После этого на месте существующей базы возведут третье строение, предназначенное для размещения остальных сотрудников и проведения мероприятий.

Между собой корпуса будут соединены галереями.

Строительство базы Aston Martin в Сильверстоуне Фото: Дом Ромни / Motorsport Images

До открытия предстоит еще много работы, но главное здание уже постепенно обретает свои очертания. Гоночная команда займет его первый этаж – ее представители активно вовлечены в процесс, чтобы получить ровно то, что необходимо, и обеспечить правильную организацию работы и взаимодействие отделов.

Даже небольшие детали вроде расположения шкафов или тумбочек могут серьезно сказаться на рабочих процессах, потому все нужно сделать правильно. И здесь функционал также доминирует над красотой.

Выше расположатся конструкторские офисы свободной планировки. Технический директор Дэн Феллоуз, недавно перешедший из Red Bull, уверен, что такой форм-фактор способствует творчеству, необходимому при создании автомобилей.

«Прежде я работал в большом открытом помещении, где можно было перемещаться и легко контактировать с нужными людьми, – объяснил он. – Это обеспечивает колоссальное преимущество во взаимодействиях, особенно тех случайных взаимодействиях, когда можно на ходу поболтать с кем-то о множестве самых разных вещей.

Практика показывает, что именно этот подход зачастую оказывается самым креативным. И потому мы нацелены выстроить здесь такой принцип».

Главной артерией здания станет 160-метровая «улица», которая свяжет между собой все ключевые помещения. Она позволит избежать лабиринта коридоров, которые частенько встречаются на других базах. Окна расположены преимущественно с северной стороны, чтобы меньше мешать работе компьютерных мониторов – в них будет не так часто попадать прямой солнечный свет.

На верхнем этаже из окон открываются красивые сельские панорамы Нортхэмптоншира, а с балкона напротив офиса Стролла, где еще предстоит принять множество важных решений в отношении команды, видны повороты сильверстоунской трассы.

Станет ли новая база лучшей в Формуле 1? Глава Aston Майк Крак признался, что дать ответ на этот вопрос совсем несложно: «Да».

Но каким бы впечатляющим не был этот проект, судить о его эффективности можно будет только по результатам команды в Гран При.

Модель AMR23 станет последней, разработанной и построенной на прежней базе. Все, что связано с машиной к сезону-2024, будет происходить уже на новом месте. А при подготовке к 2025-му конструкторам будет помогать самая современная аэротруба в Ф1. К слову, за последние десять лет их обновили всего две команды – вместе с Aston Martin прямо сейчас свою строит и McLaren.

«Нет сомнений, что мы получим инфраструктуру мирового класса, – заверил Феллоуз. – Не менее важно, что доступ к ней будет у нас постоянным. Правда, мы будем лимитированы по времени работы в трубе – но только потому, что результаты станут расти, и в силу вступят ограничения, прописанные в правилах».

Строительство базы Aston Martin в Сильверстоуне Фото: Дом Ромни / Motorsport Images

Он продолжил: «Но когда есть собственные инструменты, ты всегда в состоянии сам решать, какие именно эксперименты ставить. Сейчас у нас нет такой роскоши, поскольку приходится делить трубу с другой командой».

Собрав все под одной крышей, Aston Martin сделает серьезный шаг вперед. Хотя в ближайшем будущем компания не собирается отказываться от тесного технического сотрудничества с Mercedes в области силовых установок и ряда других узлов, считая такой подход правильным, теперь она сможет лучше следить за тем, что находится под ее контролем.

«Располагая всем необходимым, мы получим возможность проводить гораздо более тщательный анализ и детализировать процесс производства, – пояснил Феллоуз. – Это даст возможность улучать машину гораздо быстрее, чем при привлечении сторонних ресурсов. В этом, пожалуй, главное отличие».

Aston Martin получит все необходимое для следующего шага вперед. То, как команде удалось выправить положение после сложного старта в прошедшем чемпионате, доказывает ее способность находить верный путь. Однако для AMR23 уже запланированы серьезные изменения. Новая база в Сильверстоуне добавила сотрудникам мотивации – они регулярно посещают стройплощадку с экскурсиями, имея возможность следить, как им строят новый дом.

«Мы набрали хороший ход, – заверил Крак. – Просто попадая сюда, вы уже чувствуете особенное настроение. И если говорить честно, мы верим, что сможем продолжать это движение вперед».

Новая фабрика обошлась примерно в 200 миллионов фунтов. Это наглядно показывает, насколько Стролл нацелен добиться успеха с Aston Martin. И еще свидетельствует, что канадский бизнесмен считает этот проект долгосрочным.

Это первое здание базы, которое построили в Ф1 после введения лимита расходов. Так что эффект от возможности собрать все под одной крышей будет еще выше. Если процесс доработок машины станет быстрее и дешевле – останется больше времени и денег на подготовку следующих обновлений. Все это позволит команде продвинуться еще дальше вперед.

«Когда можешь делать все самостоятельно и решать, производить что-то или покупать, это точно ускоряет все процессы, – отметил глава AMR. – Это значит, что ты может действовать быстрее. Или тратить меньше. И получить одно или два дополнительных обновления по ходу сезона, которые мы не могли себе позволить прежде. Как по мне, это отличный шаг вперед».

Но все же, самым важным Крак назвал выигрыш в человеческом потенциале. «Теперь все будет совсем иначе и намного проще, – объяснил он, оценивая возможность расположить всех сотрудников под одной крышей. – И я не могу не согласиться, что этот станет переломным моментом. И в плане динамики нашей работы, и с точки зрения логистики».

Стролл ясно дал понять, что спланировал и построил новую базу потому, что хотел «создать чувство Aston Martin»: это значит, ощущение весомости, качества и стремления к успеху. Работы близки к завершению, команда готовится к переезду в середине будущего чемпионата. После этого все должно разгоняться подобно снежной лавине.

В Aston Martin не жалеют сил, чтобы сделать следующий шаг и войти в элиту Ф1. И фабрика в Сильверстоуне является здесь ключевым элементом, так как недвусмысленно показывает соперникам серьезность намерений.

Новая база Aston Martin в Сильверстоуне (рендер) 1 / 10 Фотограф: Aston Martin Racing Новая база Aston Martin в Сильверстоуне (рендер) 2 / 10 Фотограф: Aston Martin Racing Новая база Aston Martin в Сильверстоуне (рендер) 3 / 10 Фотограф: Aston Martin Racing Новая база Aston Martin в Сильверстоуне (рендер) 4 / 10 Фотограф: Aston Martin Racing Новая база Aston Martin в Сильверстоуне (рендер) 5 / 10 Фотограф: Aston Martin Racing Тур на базу Aston Martin в Сильверстоуне 6 / 10 Фотограф: Дом Ромни / Motorsport Images Тур на базу Aston Martin в Сильверстоуне 7 / 10 Фотограф: Дом Ромни / Motorsport Images Тур на базу Aston Martin в Сильверстоуне 8 / 10 Фотограф: Дом Ромни / Motorsport Images Тур на базу Aston Martin в Сильверстоуне 9 / 10 Фотограф: Дом Ромни / Motorsport Images Тур на базу Aston Martin в Сильверстоуне 10 / 10 Фотограф: Дом Ромни / Motorsport Images