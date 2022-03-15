Aston Martin построила Феттелю домашний симулятор

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Команда Aston Martin рассказала (и показала), как для удобства Себастьяна Феттеля создавался новый гоночный симулятор. В постройке устройства использовался реальный кокпит 2021 года.

Феттель известен тем, что, как и многие опытные гонщики, не любит работать на симуляторе. В прошлом году у него к тому же была уважительная причина не делать этого из-за того, что пандемия коронавируса осложнила его приезд на базу команды в Великобританию из родной Германии.

В ответ еще в июле команда взяла кокпит реального болида прошлого года, а точнее его центральную часть, и построила на его основе гоночный симулятор, который установили прямо у Феттеля дома.

Устройство состоит из настоящего гоночного кресла и органов управления и снабжено тремя мониторами, которые предоставляют пилоту полноценную картину трека. Есть даже зеркала заднего вида, правда на нестандартных кронштейнах.

Команда утверждает, что симулятор установлен в доме Феттеля в Германии с осени прошлого года.