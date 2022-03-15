Aston Martin построила Феттелю домашний симулятор
Устройство позволяет четырехкратному чемпиону мира не приезжать на базу команды для виртуальных тренировок
Команда Aston Martin рассказала (и показала), как для удобства Себастьяна Феттеля создавался новый гоночный симулятор. В постройке устройства использовался реальный кокпит 2021 года.
Феттель известен тем, что, как и многие опытные гонщики, не любит работать на симуляторе. В прошлом году у него к тому же была уважительная причина не делать этого из-за того, что пандемия коронавируса осложнила его приезд на базу команды в Великобританию из родной Германии.
В ответ еще в июле команда взяла кокпит реального болида прошлого года, а точнее его центральную часть, и построила на его основе гоночный симулятор, который установили прямо у Феттеля дома.
Устройство состоит из настоящего гоночного кресла и органов управления и снабжено тремя мониторами, которые предоставляют пилоту полноценную картину трека. Есть даже зеркала заднего вида, правда на нестандартных кронштейнах.
Команда утверждает, что симулятор установлен в доме Феттеля в Германии с осени прошлого года.