Aston Martin построил первый мотор за 52 года. Это гибрид

Компания Aston Martin построила свой первый двигатель за более, чем 50 лет. Трехлитровый мотор V6 стал частью гибридной силовой установки, которая будет использована на гиперкарах Valhalla. Они поступят в продажу в 2022 году. Двигатель получил название TM01 V6. Его технические характеристики пока не опубликованы, но по предварительным данным мощность мотора составляет примерно 1000 л.с., сообщает MBS.

Со следующего сезона Aston Martin будет представлен своей командой в Формуле 1. Под бренд будет переименована Racing Point, чей владелец Лоуренс Стролл также владеет акциями английской компании. Сейчас Aston Martin присутствует в Ф1 в качестве спонсора Red Bull.

Отметим, что Racing Point закупает силовые установки у Mercedes.