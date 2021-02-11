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Aston Martin пообещала адаптировать машину под Феттеля

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Aston Martin пообещала адаптировать машину под Феттеля
Автор:
, редактор

Себастьян наконец получит желаемый баланс?

Неудачи Себастьяна Феттеля в двух последних сезонах за Ferrari часто объясняли неудобность болидов для его стиля вождения. Немец предпочитает максимальную стабильность задней части машины, в то время как машинам Скудерии последних лет этого свойства не хватало.

С 2021 года Феттель начнет выступать за Aston Martin, и босс этой команды Отмар Сафнауэр уверен, что теперь подобной проблемы у Себастьяна не будет.

«Забавно, что почти все наши пилоты предпочитали стабильный задок, – цитирует Сафнауэра Auto Bild. – И мы всегда работали над этой стабильностью, чтобы добиться оптимального баланса. Так что мы сделаем все возможное, чтобы Себастьян получил желаемое».

Сафнауэр отметил, что от самого Феттеля в команде ждут стратегической экспертизы.

«Мы знаем, что Себастьян – один из лучших в плане выбора тактики», – отметил Сафнауэр.

В прошлом сезоне Феттель впервые в карьере не попал в топ-10 в личном зачете, проведя полный чемпионат.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Иван Матушкин

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