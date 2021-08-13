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Формула 1 Новости

Aston Martin поменяла все внешние детали на болиде-2021

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Инженер команды рассказал о глобальных изменения по ходу сезона

Aston Martin поменяла все внешние детали на болиде-2021

Aston Martin тяжело начала сезон-2021 сильно потеряв в прижимной силе из-за нового регламента на днища. За первые четыре Гран При команда набрала лишь пять очков, но затем смогла вернуться в битву середняков, дважды попав на подиум. Хотя одного из них Себастьян Феттель был лишен уже после финиша.

Том Маккалоу, который в Aston Martin отвечает за скорость болида, рассказал, что для такого прогресса команде пришлось глобально переработать машину.

«Это бесконечный процесс развития, в результате которого на нашей машине почти не осталось видимых снаружи деталей, которые между Бахрейном и Сильверстоуном не подверглись изменениям», – рассказал Маккалоу.

При этом, Aston Martin не может продолжать доработку нынешнего болида из-за работы над машиной 2022 года:

«Мы впечатляюще поработали над корпусом машины. Однако, после летнего перерыва, как и остальные команды, мы все ресурсы бросим на машину-2022».

Прогресс Феттеля

Помимо машины, улучшение формы сопутствовало и новичку команды Себастьяну Феттелю, который долго не мог адаптироваться к новому болиду.

«Наш "новичок" Себастьян поначалу страдал от незнакомства с работой нашей машины, а также от нее ненадежности на тестах в Бахрейне. Но он усердно работал и на симуляторе и на трассе, и помогал нам с анализом, чтобы как можно лучше готовиться к гонкам».

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