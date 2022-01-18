Aston Martin получит специалиста, с которым судилась Red Bull

В прошлом году Aston Martin объявила, что переманила к себе на пост технического директора главу отдела аэродинамики Red Bull Фэллоуза. Однако RB настаивала, что специалист останется в коллективе до конца срока контракта, который истекает в 2023-м.

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Летом босс Red Bull Кристиан Хорнер сказал, что команда не желала отпускать Фэллоуза так рано. «Наша ситуация с Дэном довольно прозрачна, – отметил Хорнер летом. – Он работает над машиной 2021-го и автомобилем следующего года.

Он подписал контракт только в конце прошлого года, так что до середины 2023-го еще много времени. Очевидно, мы найдем, чем ему заняться до истечения срока его соглашения».

Дело дошло до суда, поскольку и Фэллоуз, и Aston Martin настаивали на досрочном расторжении договора. Во вторник, 18 января, обе команды официально объявили, что они достигли соглашения, при котором специалист сможет поменять коллектив по ходу нынешнего года. Сообщается, что Фэллоуз сможет присоединиться к Aston Martin 2 апреля.

Фэллоуз пришел в Red Bull Racing в 2006 году и с тех пор работал на разных должностях на протяжении 15 лет. С 2014-го он вошел в число ведущих технических специалистов коллектива, возглавив отдел аэродинамики.

Напомним, что в начале января в Aston Martin произошли перестановки в штабе руководства команды: пост босса коллектива покинул Отмар Сафнауэр, и его заменил Майк Крак.