Aston Martin покажет машину для нового сезона Ф1 3 марта

Еще в самом начале февраля наши источники назвали дату презентации Aston Martin – 3 марта. По прошествии двух недель эту информацию озвучила и сама команда из Сильверстоуна.

Мероприятие начнется в 18:00 по московскому времени и пройдет в режиме онлайн из британского Гэйдона, где расположена штаб-квартира компании Aston Martin.

Из иллюстрации в социальных сетях можно сделать вывод, что машина бывшей Racing Point будет выкрашена в темно-зеленый цвет, однако ее точный индекс команда пока не озвучила.

Пилотами Aston Martin в стартующем через полтора месяца сезоне станут перешедший из Ferrari Себастьян Феттель и Лэнс Стролл. В последний раз автомобиль этой британской марки выходил на старт Гран При в 1960 году.

Читайте также: Поучительная история Aston Martin в Формуле 1

Сделанное объявление о презентации стало уже вторым за день. Несколькими часами раньше дату своего мероприятия назвали в Alpine F1.

Из всех участников чемпионата только Red Bull и Haas пока не раскрыли, когда покажут свои обновленные машины.