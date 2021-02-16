Aston Martin покажет машину для нового сезона Ф1 3 марта
Команда официально подтвердила дату презентации, которая была известна читателям Motorsport.com уже давно
Еще в самом начале февраля наши источники назвали дату презентации Aston Martin – 3 марта. По прошествии двух недель эту информацию озвучила и сама команда из Сильверстоуна.
Мероприятие начнется в 18:00 по московскому времени и пройдет в режиме онлайн из британского Гэйдона, где расположена штаб-квартира компании Aston Martin.
Из иллюстрации в социальных сетях можно сделать вывод, что машина бывшей Racing Point будет выкрашена в темно-зеленый цвет, однако ее точный индекс команда пока не озвучила.
Пилотами Aston Martin в стартующем через полтора месяца сезоне станут перешедший из Ferrari Себастьян Феттель и Лэнс Стролл. В последний раз автомобиль этой британской марки выходил на старт Гран При в 1960 году.
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Сделанное объявление о презентации стало уже вторым за день. Несколькими часами раньше дату своего мероприятия назвали в Alpine F1.
Из всех участников чемпионата только Red Bull и Haas пока не раскрыли, когда покажут свои обновленные машины.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Aston Martin Racing
|Автор
|Александр Кабановский