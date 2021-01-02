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Формула 1 / Новость

Aston Martin показала новый логотип команды Ф1

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Aston Martin показала новый логотип команды Ф1
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В первый же день нового года бренд Racing Point стал историей, уступав место новому названию

Команда из Сильверстоуна, основанная еще в конце 80-х Эдди Джорданом, уже не раз меняла имя и собственников. Побыв Jordan, Midland, Spyker, Force India и Racing Point, в 2021 год она вступала в качестве заводского коллектива Aston Martin.

Уже утром 1 января на официальном сайте команды и в ее социальных сетях появились новые логотипы – именно такие будут в новом сезоне на машинах Себастьяна Феттеля и Лэнса Стролла.

У Aston Martin давным-давно уже был опыт выступлений в Ф1, но короткий и не самый успешный. Спустя 61 год эта история будет продолжена.

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«Формула 1, будучи невероятно мощной платформой, сыграет ключевую роль в стратегии развития Aston Martin, – сказал глава компании Лоуренс Стролл. – Это глобальный спорт с огромной аудиторией, который поможет бренду блистать и становиться еще более желанным во всем мире. 

У нашего бренда уже есть невероятные успехи в международных гонках, включая «24 часа Ле-Мана», а теперь мы получили возможность вписать новую страницу в книги истории. Это невероятно интересный проект для всех, кто любит Aston Martin, для поклонников Формулы 1 и самого спорта».

Ранее в Aston Martin объявили о свертывании заводской программы в категории Гран Туризмо чемпионата мира WEC – команда, победившая в Ле-Мане прошлой осенью и ставшая чемпионом мира в обоих зачетах WEC, не выйдет на старт сезона-2021. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Aston Martin Racing
Автор Маттео Нуньес

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