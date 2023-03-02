Aston Martin показала новую медицинскую машину Ф1

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Технику Aston Martin начали использовать в Формуле 1 в качестве судейских машин с 2021 года. Два прошлых сезона официальной медицинской машиной чемпионата была модель DBX, но в новом чемпионате ее заменил доработанная и более мощная версия.

Aston делит представительские функции с Mercedes, которая предоставляет главврачу Ф1 Яну Робертсу и его водителю Алану ван дер Мерве модель AMG GT 63 S 4MATIC+, и новая DBX707 должна обеспечить сравнимую динамику.

Зеленая машина имеет максимальную скорость 310 км/ч и разгоняется до сотни за 3,1 секунды против 3,9 у прежней версии. Также она оснащена 697-сильным 4-литровым мотором V8 от AMG, тогда как у DBX было 649 л.с.

По заверению компании, также были доработаны электроника мотора, турбина и система впуска, внешне машина стала более агрессивной благодаря новому диффузору, а в ее конструкции использовано больше карбоновых деталей.

В доводке машины принимал участие Алан ван дер Мерве, который будит сидеть за ее рулем по ходу Гран При.

Aston Martin, медицинская машина Ф1 Фото: Aston Martin