Aston Martin показала модель AMR23 и назвала ее бескомпромиссной

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Презентация Aston Martin стала седьмой по счету среди команд Ф1 в 2023 году и прошла на новой базе команды, которая должна вступить в строй уже через несколько месяцев.

«Формула 1 – это бизнес, – сказал владелец коллектива Лоренс Стролл, открывая церемонию. – Для нас это прекрасное приключение, но оно стартовало всего три года назад. Всем известно, что путь к успеху в Ф1 занимает несколько больше».

При создании AMR23 в Сильверстоуне пошли на серьезные переделки. По словам технического директора Рона Феллоуза, новая модель на 95% отличается от своей предшественницы, которая смогла финишировать только на седьмой строчке Кубка конструкторов.

Видимые изменения затронули переднее крыло, верхний воздухозаборник и капот двигателя.

Aston Martin AMR23 Фото: Aston Martin Racing

«Команда конструкторов решила не идти на компромиссы в рамках правил, объяснил Феллоуз. – Мы нацелены двигаться вперед через пелотон и бросать вызов лидерам. Невозможно добиться этого, если сидеть на месте и принимать консервативные решения.

AMR23 станет серьезным развитием той машины, что была у нас в конце 2022 года. Мы добились улучшений во всех критических областях и оптимизировали те решения, которые, по нашему мнению, способны обеспечить максимальную производительность. Машина отражает общее видение, которое мы вынашивали несколько месяцев».

Конструктор добавил: «Мы решили действовать смело и агрессивно, использовав уроки прошлого сезона. С AMR22 нам удалось добиться довольно значительного прогресса, так что в этот раз нам важно как заложить солидный базис, так и добиться серьезной эволюции машины.

Агрессивный подход стал важным вызовом для всей команды. Результаты наших трудов вы можете видеть в новой машине».

Юбилейный логотип на Aston Martin AMR23 Фото: Aston Martin Racing

Стартовать за рулем новинки предстоит Лэнсу Строллу, который продолжает выступать за команду своего отца, а его напарником вместо завершившего карьеру Себастьяна Феттеля будет другой чемпион мира Фернандо Алонсо.

Для 41-летнего испанца нынешняя команда станет уже пятой в карьере.

Во вторник свою машину для сезона-2023 представит Ferrari. Следить за всем, что связано с предсезонными презентациями команд Ф1, вы можете в нашем специальном разделе.