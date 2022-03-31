Aston Martin подтвердила возвращение Феттеля на Гран При Австралии

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Себастьян Феттель не смог стартовать в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за положительного теста на коронавирус, сданного незадолго до старта нового сезона Ф1. Четырехкратный чемпион перенес болезнь в легкой форме и мог бы выступить уже в Джидде, но просто не успел приехать туда.

В четверг Aston Martin подтвердила, что немец вернется за руль на третьем этапе чемпионата, который пройдет 8-10 апреля в Мельбурне – Формула 1 вернется в Австралию впервые с 2019 года (в 2020-м Гран При отменили прямо перед стартом первой тренировки).

На двух прошедших этапах 34-летнего Феттеля заменял в Aston Martin Нико Хюлькенберг, который оба раза выбывал из квалификации после первого же сегмента и финишировал в гонках на 17-й и 12-й позициях.