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Формула 1 Новости

Aston Martin подтвердила состав на 2022 год

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Феттель и Стролл сохранили места

Aston Martin подтвердила состав на 2022 год

Команда Формулы 1 Aston Martin объявила свой состав на сезон-2022. Как и ожидалось, за нее продолжат выступать Лэнс Стролл и Себастьян Феттель.

О многолетних контрактах с пилотами было известно еще в прошлом году. Однако, Aston Martin не спешила подтверждать состав, так как вела переговоры по некоторым контрактным пунктам.

Для Стролла, чей отец Лоуренс Стролл владеет Aston Martin, новый сезон будет уже четвертым в команде. Феттель проведет свой второй год в Сильверстоуне.

Aston Martin получила свое название с этого года, после того, как владеющий командой Стролл приобрел долю в британском бренде. Прошлый сезон команда под названием Racing Point завершила на четвертом месте в Кубке конструкторов, одержав одну победу. В этом чемпионате ее лучшим результатом стало второе место Феттеля на Гран При Азербайджана. 

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